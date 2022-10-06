В міських та міжміських автобусах не вмикатимуть музику: закон починає діяти з 7 жовтня

Із 7 жовтня в Україні заборонено російську музику в медіапросторі та громадських місцях. З цього дня набирає чинності Закон України щодо підтримки національного музичного продукту та обмеження публічного використання музичного продукту держави-агресора (2310-ІХ). Верховна Рада ухвалила його 19 червня, — повідомив народний депутат Олексій Гончаренко в Telegram.

Цим документом у міському та міжміському транспорті забороняється також так зване акустичне насильство у пасажирському транспорті, тобто водіям автобусів та маршруток заборонено вмикати в салоні музику, фільми чи інші звукові сигнали, крім інформації про поїздку. Закон також передбачає збільшити до 40 % частку пісень державною мовою на радіо, збільшити до 75% добового обсягу ведення передач, у тому числі новинно-аналітичних блоків, розважальних передач державною мовою. Транслювати музику в салоні транспорту можна лише під час нерегулярних перевезень за згодою всіх пасажирів.

Начальник відділу транспорту Ужгородської міськради Петро Бобик розповів Varosh, що закону дотримуватимуться весь міський громадський транспорт.

— Останнім часом у нас і не було скарг від громадян на музику в транспорті, — сказав він. — Раніше наші пасажири одразу реагували, якщо водій вмикав якусь російську музику, тепер цього немає.

Пасажира, який увімкнув голосно музику, водій має право висадити з транспорту. Якщо ж сам порушить закон, то до нього можуть застосувати дисциплінарні заходи. Про порушення закону варто повідомити керівництво підприємства-перевізника.

Заборону акустичного насилля в транспорті ініціював рух “Простір свободи” та інші громадські організації ще у 2020 році.

Varosh

Фото Ужгородської міської ради

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