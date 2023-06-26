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“Uzhhorod Night Run”: на благодійному забігу в Ужгороді зібрали понад 90 тис грн

26 Червня 2023 39

Понад 300 учасників «Uzhhorod Night Run» бігли дистанцію 4 кілометри, зібравши 90 535 тисяч гривень. Забіг відбувся в Ужгороді 25 червня ввечері.

Учасники бігли дистанцію за маршрутом вул. І. Франка (стартували від центрального входу стадіону «Авангард») – вул. Митна – міст Томаша Масарика – пл. Богдана Хмельницького – пр. Свободи – пл. Богдана Хмельницького – міст Томаша Масарика – вул. Митна – вул. Івана Франка (центральний вхід стадіону «Авангард»).

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Зібрані кошти спрямують на підтримку військових – для спецпідрозділу ГУР Міноборони «Крила» на укомплектування 4-х ударних груп  та громадській організації «Рух підтримки закарпатських військових».

Організаторами забігу було управління у справах культури, молоді та спорту Ужгородської міської ради, Uzhhorod Running Club та благодійний фонд «Starlife Charity».

Varosh, 

Фото Ужгородської міської ради

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# Night Run # благодійність # забіг # спорт # ужгород

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