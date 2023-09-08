Ужгороду 1130 років. Які заходи відбудуться в місті цими вихідними (Доповнено)

Другий рік поспіль Ужгород відзначає свою річницю без святкових заходів, в умовах війни. Втім, 8-10 вересня все ж у місті пройде ряд заходів, більшою частиною благодійних, на яких збиратимуться кошти для ЗСУ та приурочених до круглої річниці міста.

Вчора, 7 вересня, в обласній філармонії пройшло загальноміське Віче, на якому вшанували військових, що загинули, захищаючи суверенітет, територіальну цілісність та недоторканність України. Загиблим військовослужбовцям за особисту мужність, патріотизм, самовідданість Батьківщині та відвагу, проявлені під час бойових дій з метою захисту державного суверенітету, територіальної цілісності України було присвоєно звання «Почесний громадянин міста Ужгорода» (посмертно).

8 вересня, п’ятниця

В Ужгороді сьогодні погасили поштову марку до 1130-ї річниці міста. Зі слів начальниці управління у справах культури, молоді та спорту міськради Алли Чернобук, це презентаційний випуск, який наразі використовуватиметься переважно для подарунків іноземним делегаціям, містам-побратимам, благодійникам, які підтримують Ужгород.

На набережній Незалежності, 6 (майданчик біля Лінгвістичної гімназія ім. Т. Г. Шевченка) до 18.00 триває благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ від ГО «Волонтери Закарпаття»;

– арт заняття для дітей; інтерактивне заняття й гра на знання англійської мови та проведення майстеркласів та рухливі ігри від ГО «Проліска»;

– еко-майстеркласи для найменших мешканців та гостей міста. Навчання з сортування сміття та гарантовані подарунки від ГО «Зелений Варош» спільно з ГО «Нова Генерація України».

9 вересня:

12:00 — забіг з перешкодами Strong Race. Учасники змагатимуться на дистанції 7 км, також уперше буде окремий трек для дітей від шести років. Реєстрація триває на сайті заходу та буде доступна в день змагань о 9:00 на пл. Театральній.

13:00 — в Ужгородському замку відкриють чергову, 59-ту мініскульптурку, присвячену Дню міста — “Міфи закарпатських замків”.

Також на другому поверсі галереї Ужгородського замку створено виставку світлин «Вулицями старого міста». На виставці представлені фотокопії, виготовлені з оригінальних фотографій та поштових листівок кінця ХІХ – ХХ ст., із колекції Закарпатського ОКМ ім. Т. Легоцького. Родзинкою фотовиставки є дві оригінальні панорамні фотографії 1930-их років.

15:00-18:00 — на набережній Незалежності (біля Нацбанку) пройде ряд музичних атракцій від центру розвитку “Студія щастя” та Руху підтримки закарпатських військових:

15.00 – 15.30 — музичний розвиток для дітей, 15.30 – 16.00 — музична терапія для дорослих 16.00 – 16.30 — хореографія для дітей, 16 30- 17.00 — зумба 17.00 -18.00 майстер-клас з малювання янголів на дощечках. Участь у цих заняттях – донат на купівлю авто для захисників.

9-10 вересня, субота-неділя:

Набережна Незалежності, 10 (початок біля ресторану «Липа», в напрямку спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 3)

10:00-18:00 (сб-нд) – благодійний ярмарок на підтримку ЗСУ від ГО «Волонтери Закарпаття»;

10:00-21:00 (сб-нд) – ярмарок виробників крафтової продукції, збір коштів на ЗСУ спільно з ГО «Творчі Волонтери» та ГО «Рух підтримки закарпатських військових»;

14:00-17:00 (сб-нд) – арт-заняття для дітей («Весела пластика», «Фетрові несподіванки», «Кольорові фантазії») від ГО «Карпатська Агенція Прав Людини «ВЕСТЕД»;

15:00-18:00 (сб) – творчий майстер-клас «Герб міста Ужгорода» + рухливі ігри від ГО «Проліска”;

10:00-15:00 (нд) – плетіння браслетів-оберегів зі стрічок для військових, листи-малюнки військовим, малювання на великому ватмані.

10 вересня

10:30 — Божественна Літургія до Дня народження Ужгорода у Горянській ротонді.

Varosh, за інформацією Ужгородської міської ради

Фото Ужгородської міської ради

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook, Instagram та Тelegram.