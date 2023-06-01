Ужгородський скансен відновив роботу музейної Школи юного екскурсовода

Десять учениць ужгородської ЗОШ №6 провели екскурсію Закарпатським обласним музеєм народної архітектури й побуту для учнів 5 класу. Зробили це як випускниці музейної Школи юного екскурсовода, — розповіла Varosh Тетяна Сологуб-Коцан, завідувачка відділу науково-освітньої роботи Закарпатського обласного музею народної архітектури й побуту.

З її слів, діти навчалися в школі з лютого.

— Діти разом з учителькою української мови та літератури Мар’яною Соханич самі виявили бажання пройти навчання в нашій школі й ми вирішили провести його для них, — розповіла Тетяна Сологуб-Коцан. — На кожному занятті ми розбирали повністю один окремий об’єкт музею, досліджували експонати хатинок. Діти могли відчути себе справжніми музейними працівниками, а сьогодні провели справжню екскурсію для п’ятикласників своєї школи. Про кожну крему хатинку розповідала інша дівчинка.

Вперше Школу запустили ще в доковідні часи, у 2019 році, як ґрантовий проєкт. Тепер, з настанням канікул, каже Тетяна Сологуб-Коцан, музей повністю відновить роботу Школи вже за власної ініціативи, і незабаром оголосить про набір на навчання.

Varosh,

Фото: Закарпатський музей народної архітектури і побуту

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