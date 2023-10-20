Ужгородський майстер відтворив середньовічну віелу, зображену на фресці у Горянській ротонді

Віела – це середньовічна скрипка, яка використовувалася у світській та церковній музиці у Європі до середини XVI століття. На старовинній фресці «Коронація Марії на небесах» у Горянській ротонді віелу тримає у руках янгол.

«До сьогодні невідомо точно, хто саме є автором цієї фрески у Горянській ротонді. Існує припущення, що її малював хтось із флорентійських вихідців школи Джото. Втім, вивчивши чимало європейських джерел, я схильний думати, що цю фреску створював Йоган Аквіла – це художник, скульптор, архітектор, котрий жив на кордоні між Угорщиною і Словенією. Свого часу Йоган Аквіла навідувався в Італію – звідти, можливо, впливи флорентійської художньої школи на його роботи. Але це лише моя теорія», – розповів виданню Varosh Степан Тихоненко.

На фресці у Горянській ротонді віела зображена у натуральну величину. І це єдине зображення згаданого музичного інструменту на фресках на теренах Західної України, каже Степан Тихоненко.

Відтворення віели зайняло у музичного майстра до пів року, грант на проєкт надав Український культурний фонд.

Виготовляється віела із дерева м’яких та твердих порід – з монолітної дошки вирізається та видовбується струнний смичковий інструмент. Степан Тихоненко для реконструкції віели використав дерево вільхи.

Надалі створену майстром віелу використовуватимуть у музичних духовних програмах у Горянській ротонді.

Varosh,

Фото Степана Тихоненка

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