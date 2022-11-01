Ужгородський гурт “Majesty of Revival” записав сингл “Все буде Україна”

Ужгородський гурт “Majesty of Revival”, заснований у 2009 році, разом з з вокалістом “Rumun” записали новий сингл “Все буде Україна”.

Лідер колективу Дмитро Павловський зумів зібрати талановитих музикантів і гурт неодноразово співпрацював з європейськими лейблами, та вже заробив собі ім’я далеко поза межами України. У своєму доробку гурт має чотири альбоми: Through Reality (2012), Iron Gods (2013), Dualism (2016), Timeless (2019). Характерною рисою їх музики є часто незвичне поєднання техніки, та водночас, мелодійності виконання.

Дмитро Павловський: дихати музикою, бути музикою

— Ідея записати цю пісню належала більше Румуну, але потім наші хлопці почули замальовки коли працювали на студії і вирішили зробити фіт, — розповів Varosh лідер “Majesty of Revival” Дмитро Павловський, — бо я працював з Румуном і своїм гуртом на одній і тій же студії.

“Вже котрий день росія бере Київ за три дні, — йдеться в релізі синглу. — А ми з кожною секундою стаємо сильнішими та безстрашнішими. Народ перетворився в Націю. Водночас жахливо та захоплююче жити в цей, без перебільшення, історичний момент, адже ми є учасниками тисячолітнього протистояння, яке має всі шанси вирішитися нашою справедливою перемогою над споконвічним ницим ворогом, який століттями нищив наших предків, крав та паплюжив нашу культуру та нав’язував свій паганий браццкій статус, куди тільки міг дотягтися. Страшно уявити на скільки драматичні події стануть фундаментом нашого тріумфу, але кожен українець докладе всіх зусиль, аби жертви не були марними. Зовсім скоро ми будемо жити в зовсім новому світі, де кровожерлива бензоколонка буде палати, а Україна стане дійсно великою державою. Тому вище голови! Все буде Україна!”.

Музика — Димитрій Павловський, Мирослав Данко, Володимир Якубовський та RUMUN

Аліна Рабош-Грін — слова

Димитрій Павловський — запис, зведення, мастеринг

Урсула Табака — обкладинка синглу

Міхай Гузо — вокал

Димитрій Павловський — вокал, гітари

Володимир Якубовський — клавішні

Мирослав Данко — гітари

Віталій Попфалуші — бас

Василь Іржак — ударні

Varosh,

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