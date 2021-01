Ужгородський гурт Majesty Of Revival перевидав свій старий альбом “Through Reality”

“Through Reality” – це перший альбом ужгородського гурту Majesty Of Revival. До десятиріччя колективу музиканти перевидали збірник.

Ось що розповідає фронтмен Дмитро Павловський.

— “Through Reality” – дебютний альбом ужгородського гурту Majesty Of Revival, записаний протягом 2011 року та виданий у 2012 році на лейблі Metal Scrap Records, пройшов повне перезведення та ремастеринг на честь десятиріччя. Написання альбому почалося у далекому 2009 році, у 2011-му ми приступили до запису. Через брак досвіду та слабку апаратуру запис технічно вийшов не дуже вдалим, але, дивним чином, навіть так він отримав певний успіх у Японії, а такі пісні як The Moonlight, Epilogus та Blind увійшли до декількох компіляцій. Завдяки цьому альбому Majesty Of Revival почав отримувати пропозиції від лейблів, і вже наступний альбом Iron Gods видався німецькою фірмою Power Prog Records (нині ROAR).

Прихильникам важчих стилів музики і не тільки, радимо послухати альбом!

Карл Смутко, Varosh