Facebook
Instagram
Telegram
YouTube
Новини

Ужгородка Софія Дорчинець стала фіналісткою конкурсу Miss Universe Ukraine

14 Жовтня 2021 3

У переддень конкурсу спілкувалися про Ужгород, моделінг та життєві цінності сучасної жінки 

Як це бути фіналісткою всеукраїнського конкурсу краси?

Я дуже щаслива, що я з Ужгорода і маю нагоду презентувати саме це маленьке і затишне місто. Радію, що можу представляти його на такому масштабному конкурсі, як цей. Тим паче, що переможниця зможе розповісти про своє місто і країну на конкурсі Міс Всесвіт, який відбудеться в грудні цього року в Ізраїлі. 

Sofiia Dorchynets 001

Як можна потрапити на конкурс?

Для початку потрібно було заповнити анкету   необхідно розповісти коротко про свою діяльність та життєві цінності, а також додати кілька світлин. 

Якщо твою анкету затверджують, то організатори запрошують на співбесіду. Я успішно пройшла обидва етапи, тому вже з 10 жовтня разом з іншими учасницями готуюся до конкурсу в Києві. Анонсую, що у нас будуть 4 дефіле, інтелектуальні завдання все аби достойно показати кожну дівчину. До фіналу пройде 7 конкурсанток, котрі і будуть боротися за звання Міс Україна-Всесвіт. 

Всього цьогоріч 15 учасниць, і, як кажуть організатори, це найсильніший склад дівчат за всю історію конкурсу починаючи з 2006 року. 

Чому ти захотіла взяти участь у конкурсі?

Я хотіла заявити про себе. Бо в Ужгороді я вже дійшла до того рівня розвитку, який змогла б тут досягнути. Я досить амбіційна людина, і мені мало того, що маю зараз. Мені хочеться рости і розвиватися,  бути філантропом, займатися власною справою. Я танцюю з 4-х років, не уявляю свого життя без цього заняття і у майбутньому хочу відкрити свою школу. 

Sofiia Dorchynets 002

Ти займалася благодійністю?

Саме завдяки хореографії я мала змогу брати участь у багатьох благодійних акціях. 

Про це важливо говорити, адже так можна змотивувати інших до цього. Я пам’ятаю, як ми збирали кошти на протез дівчині, на лікування хлопчика з рідкісним захворюванням. І це так класно, що ми можемо комусь врятувати життя! 

Згадую, що починалося все з акції “Серце до серця” ще в школі. Я досі пам’ятаю, як нам роздавали наліпки у вигляді серця і брендовані коробочки для збору коштів.Тоді я зрозуміла, що треба допомагати людям. Бо, на жаль, зараз багато хто думає тільки про себе. 

Я ж вважаю, що має бути золота середина, щоб одночасно і кар’єру будувати, і сімейні цінності сповідувати. У майбутньому, я б хотіла бути мамою, мати велику сім’ю. Я хочу зруйнувати стереотипи про “жінок біля плити” та затятих кар’єристок. Я вірю, що це можна розумно поєднати, чим, власне, і займаюся.

Ти навчаєшся на трьох спеціальностях! Як вдається поєднувати активне студентське життя, танці та кар’єру моделі?

Танці це окрема сторінка мого життя, це повітря без якого не вижити. Не уявляю свого життя без них. І розвиваюся у професійному плані вигравала багато конкурсів, їздила як по Україні, так і за кордон. І, чесно зізнатися, хотіла б взяти участь у “Танцях з зірками”. 

Тому для мене важливо навчатися на хореографії в університеті, бути дипломованим фахівцем, а не аматором. Якщо я хочу мати свою школу танцю, то для мене важливо мати вищу освіту у цій сфері.

Також я навчаюся у Словаччині. Чесно зізнатися, коли я вступала, то думала: “О, Європа, там можна знайти кращі можливості для розвитку”. Але вже на першому курсі я зрозуміла, що моє покликання це творчість. Навчання я все ж закінчу, бо звикла все доводити до кінця, хоч і не буду працювати по цій спеціальності. Все ж навчання цікаве, бо я вивчала іспанську та англійську мову, а словацькою володію вільно. 

І, власне, саме у Словаччині в мене виникла ідея створити власну школу. Справа у тому, що вже з першого курсу я почала навчати танцям. В мене було дуже багато людей на заняттях. І тоді я подумала:” Навіщо заробляти для інших, якщо я можу працювати на себе. 

Ще мені подобається журналістика, я мрію стати телеведучою. Тому навчаюся і на журналістиці, щоб отримати практику та розуміти специфіку професії. Хочу й тут,у Києві, піти на медійні курси, аби мати більшу практику на студії.

І, як на мене, я всі спеціальності змогла дуже класно поєднати у своєму житті. 

gal-127495
gal-127481
gal-127488

Як можеш описати моделінг зараз? Яка його роль та місія у сучасному світі?

Моделінг суттєво змінився за останній час. Раніше, модель це худа дівчина з холодним обличчям, зростом 180 см і чіткими параметрами. Вона мала відповідати таким вимогам, щоб підкреслити одяг, який на ній. Але зараз я бачу іншу тенденцію потрібна особистість. Навіть більше потрібна людина, яка вже чогось досягла, в якої є здорові амбіції у житті. Навіть якщо звернути увагу, на кого ми підписуємося в інстаграмі, то це не просто гарний профіль, але й цікава людина, якій є що розповісти. 

Насправді, я раніше думала, що ніколи не потраплю  на такий конкурс, адже в мене зріст всього 168 см. Але, виявляється, це зовсім не проблема. Навіть зараз є фіналістка, зріст якої 165 см. І це нормально, адже в першу чергу вона цікава особистість. 

Моделінг змінився. Бо світ втомився від ідеального, він ретушованих картинок в інстаграм, світ хоче бачити яскраву, харизматичну і живу людину. 

Які на твою думку риси мають бути притаманні людині у сучасному світі?

Для мене важливо, щоб людина була толерантною, доброю і милосердною. Толерантність проявляється у повазі одне до одного. Пам’ятаймо, що кожна людина має право на свою думку і неважливо як вона виглядає, якого кольору її шкіра чи з якої вона країни. 

Мені хочеться, щоб на порядку денному залишалися іі сімейні цінності.

Мені дуже подобається склад фіналісток зараз, тому що ми підтримуємо одна одну. У нас нема якохось змов, злих поглядів чи скла в туфлях (сміється). 

Ми розуміємо, що краще триматися разом. Мені приємно, що у нас всіх є цінності, близькі мені до душі. 

А також хочу розвінчати стереотип у чоловіків, що якщо у дівчини модельна зовнішність, то вона не дуже ерудована і все, що вона вміє це усміхатися і гарно ходити по подіуму.

Наші фіналістки це дівчата, які мають власні волонтерські проєкти, займаються бізнесом, знають іноземні мови. Тобто це реальні бізнес-леді з добрим серцем. 

Sofiia Dorchynets 003

Що дає титул “Найкрасивішої дівчини України” її власниці? І чим він може стати для тебе?

Коли отримуєш титул, то, апріорі, збільшується твій вплив на людей. Якщо я переможу, то в мене з’явиться більша авдиторія і більше можливостей достукатися до людських сердець, говорячи про цінності. 

Звичайно, я і зараз можу робити добрі справи, але мене почує не так багато людей, якщо я буду мати титул “Міс Україна-Всесвіт”. 

Серед учасниць є ще одна конкурсантка з Ужгорода. Це юристка Неля Попович. Чи спілкуєтеся і чи зближує Ужгород?

Я дізналася, що є учасниця з Ужгорода, вже коли приїхала сюди. Тоді Неля до мене підійшла і ми познайомилися, раніше ми не зустрічалися. 

До речі, нещодавно ми святкували її День народження. Я також привітала Нелю, зняли спільне сторіс. Ми спілкуємося, маємо класні відносини, між нами немає конкуренції.  А якщо і є, то здорова. 

Sofiia Dorchynets 008

На конкурсі є представниці з різних регіонів України. Чи розповідаєш їм про Закарпаття? І чи запрошуєш у гості?

Звичайно, розповідаю. І вже багато хто хоче приїхати на Закарпаття, бо у нас дуже щирі та відкриті люди. Мій коханий з Києва. І коли він приїхав до мене вперше в Ужгород, то сказав: “У вас такі щирі, прості і відкриті люди. Можна я ще раз до тебе в Ужгород приїду?”  

І дуже класно, що цього року нас аж двоє з Ужгорода і ми зможемо ще якісніше промотувати наш край серед людей. 

Фінал конкурсу  Miss Universe Ukraine відбудеться вже цієї п’ятниці, 15 жовтня. Обирайте свою фаворитку та вболівайте!

 

Галина Гичка, Varosh

0 #
# Miss Universe Ukraine # моделінг # Софія Дорчинець

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

3% від проданої продукції заради життя Павлика Мотички – акція від ужгородських підприємців 

В Ужгороді відбулася церемонія нагородження переможців проєкту «Ужгородці, якими ми пишаємося» (ФОТО, ВІДЕО)

Щоб поповнити мобільний телефон, більше не треба нікуди бігти

На підтримку Павлика Мотички: в Ужгороді запрошують на гру, де випробовуватимуть обманом