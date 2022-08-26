Ужгородка Олена Талапа бере участь у конкурсі краси Transcontinental Pageatns North America в США

Mrs. Ukraine International, ужгородка Олена Талапа поїхала до США на конкурс Transcontinental Pageatns North America. В коментарі Varosh вона розповіла, що конкурс триває з 23 до 28 серпня і на ньому змагаються жінки з різних соціальних платформ, у різних вікових категоріях і статусі. Головна місія переможниці — боротьба з насиллям над жінками.

У Transcontinental Pageatns North America є різні категорії учасниць: в категорії “Miss” змагаються молоді заміжні жінки у віці до 30 років, “Miss universal” — незаміжні жінки віком від 30 до 45 років, “Missіs Universal” — та сама вікова категорія, але заміжні жінки, а також “Miss classic” та “Missis сlassic” — змагаються незаміжні та заміжні жінки віком 46-65 років.

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— Я поїхала як учасниця категорії “Missis classic”, — розповіла Олена Талапа. — Так, я єдина, хто прилетів з України і хто повернеться назад. Але є серед учасниць в інших категоріях, дівчата, що давно живуть в Америці. Вони теж виступатимуть під українським прапором, оскільки мають українське громадянство. Конкурс займає тиждень, протягом якого ми відвідуємо різні соціальні установи на зразок дитячих будинків, в нас екскурсії по визначних місцях, вечері у спонсорів. Також передбачена окрема конференція, де кожна жінка має виступити перед всіма учасницями, суддями та відкритою публікою, і розповісти про свою державу, про свою платформу.

Загалом, за словами Олени, передбачено три виходи: в національному вбранні з прапором своєї країни, ї вихід в чорному закритому купальнику з накидкою на стегнах і фінальний вихід у вечірній сукні.

— Час проведення конкурсу частково співпав з особливими датами для Украіни — з Днем Прапора і з Днем Незалежності. Відчуваю особливу енергію в ці дні, — сказала Олена. — В мене був довгий шлях перельотів з пересадками, і, на жаль, коли нарешті я дісталася Америки, виявилося, що мої валізи з усім моїм вбранням авіакомпанія загубила… Довелося трохи понервувати, але валізи знайшлися, і наступного дня мені їх доставили в готель.

Varosh

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