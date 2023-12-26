Ужгородець Андрій Хір став співучасником інтерактивної виставки “Зірка сходить” на київському вокзалі

Різдвяна інтерактивна виставка “Зірка сходить” відкрилась напередодні Різдва в Червоній залі Центрального залізничного вокзалу Києва. Вона складається з трьох тематичних блоків — “Дух Різдва”, “Образи Різдва” та “Нова радість” — і в “Образах Різдва” представлений перфрманс ужгородського художника Андрія Хіра “Белегем”.

Експозиція, де в кожному з розділів є своя тематична родзинка, знайомить відвідувачів з історією Різдва: від дідухів та святкових страв різних країн до легендарного “Щедрика“ Миколи Леонтовича й різдвяних пісень The Beatles.

— До участі в цій виставці мене запросили організатори виставки Павло Гудімов та Ярослава Гресь з проектом «Бетлегем» (який я готував для виставки “Тіні забутих предків” (2016 )), — розповів Varosh Андрій Хір. — Я поставив собі ціль осягнути та зобразити образи «тіней» і звернувся до однієї зі сцен картини, а саме – колядування. Мене давно зацікавив костюм та маска, як інструменти перевтілення, що здатні змінювати особистість задля комунікації із потойбічним.

Образи, які я використовую, мають певні референси в європейській зимовій обрядовості і є ремейками класичних персонажів українського вертепу, однак позбавлені кольору, що виводить на передній план їхній силует та в певній мірі дематеріалізує їх. Костюми «тіней» виступають своєрідним медіумом між світом реальним та потойбіччям, між світом живих та світом предків. В основі цього проекту лежить припущення що міф і ритуал, в тому числі і костюмований, лежить в основі багатьох, на перший погляд, соціальних, або політичних подій та явищ, хоча це не завжди очевидно та наочно.

“Цього року Україна вперше відсвяткує Різдво 25 грудня разом із країнами Європейського Союзу та США. Тож ми вирішили розповісти про речі, які об’єднують нас у цьому святі: від музики й кіно до звичаїв та різдвяних іграшок. А головне – ми хотіли підтримати українців у найважчий час у нашій історії. Дати можливість відчути та прожити, як із маленької радості проростає велика надія”, – говорить організаторка проєкту та партнерка Gres Todorchuk Ярослава Гресь.

«У моїй кураторській практиці вперше трапилась різдвяна виставка, — коментує куратор проєкту Павло Гудімов. — Формат трилогії найбільше пасує для розкриття цієї теми, де калейдоскоп фактів, музейних образів та атракція досвіду створює незабутню атмосферу. Мені було надзвичайно цікаво звести в єдиний твір виставки масу інформації про різдвяну культуру, яка є невіддільною частиною нас».

50% від продажу кожного квитка будуть спрямовані через офіційну фандрейзингову платформу UNITED24 на будівництво укриттів в українських школах. У разі оплати карткою Visa сума благодійного внеску з кожного квитка буде збільшена на 50%.

Виставка «Зірка сходить» створена комунікаційною агенцією Gres Todorchuk разом з «Укрзалізницею» за підтримки Visa у партнерстві з мережею мультимаркетів «Аврора», Uber та АВТ Баварія. Експозиція створена у співпраці з цілим рядом музеїв України.

Фото надані Андрієм Хіром

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook, Instagram та Тelegram.