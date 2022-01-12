Ужгородців запрошують на фестиваль “Хокейна родина”

Свій 30-річний ювілей Федерація хокею України хоче зробити родинним святом. З цієї нагоди організатори започаткували сімейний фестиваль «Хокейна родина», який відбудеться по всій Україні.
Фестиваль проводитиметься у два етапи – регіональний та фінальний.
15-16 січня в Ужгороді на ковзанці Ice Land відбудеться регіональний етап фестивалю.
Хокейні матчі 3х3 (до складу кожної з команд входить по три особи не залежно від статі), на ковзанці, зіграють команди із членів однієї родини, а загальний час для проведення однієї гри — 25 хвилин.
Переможці потраплять на фінальний етап змагань, який відбудеться 9 лютого у палаці спорту Києва
Для зручної реєстрації на фестиваль краще дзвонити за телефоном: 0996093912 Олександр.
Varosh