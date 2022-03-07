Ужгород платитиме місцевим кафе за харчування вимушено переселених осіб

6 березня відбулося позачергове засідання виконкому Ужгородської міської ради. Там визначили порядок організації харчування для вимушено переміщених осіб та розмір фактичних витрат на оплату харчування.

Відповідно до рішення, діятиме талонна система, видавати талони будуть у місцях обліку вимушено переміщених осіб. У пунктах, де організовано харчування, можна буде віддати талон і отримати їжу.

Підприємці мають укласти договори з департаментом соціальної політики Ужгородської міської ради. На підставі використаних талонів щотижня отримуватимуть оплату за надані послуги.

На 6 березня попередні перемовини про організацію харчування проведено з 12-ма фізичними особами-підприємцями.

Затвердили на засіданні виконкому і розмір фактичних витрат на оплату послуг харчування на добу – 100 грн для дорослого та 80 грн для неповнолітнього.

Невдовзі ми напишемо, в яких кафе можна буде харчуватися за талонами.

Varosh, за інформацією Ужгородської міськради