Ужгород і Мукачево увійшли в Топ-40 міст за відсотком допомоги на оборону

Інформаційний ресурс «Нова Економіка Media» та громадська організація «СПРОТИВ» до річниці повномасштабної війни сформували рейтинг міст України за рівнем допомоги ЗСУ впродовж 2022 та 10 місяців 2023 року. З 459 міст країни, включно з окупованими рф територіями, сформували Топ-40.

На першому місці опинилося Мукачево, виділивши на підтримку Сил оборони 22,53% свого бюджету, фактично виділивши на оборону 479 млн грн.

На другому місці Житомир (12,99%), на третьому — Дніпро (7,29%).

Ужгороду цьому рейтингу посідає 17 місце, виділивши впродовж означеного часу 2,65% місцевого бюджету, або 54 млн грн. У 2022 році Ужгород – на 9 місці серед обласних центрів, а за 10 місяців 2023-го – на 12 місці серед обласних центрів України.

За посиланням можна переглянути офіційні відповіді міських рад.

Varosh, за інформацією “СПРОТИВ”

Фото: “Волинь”

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