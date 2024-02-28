Facebook
Instagram
YouTube
Новини

Ужгород і Мукачево увійшли в Топ-40 міст за відсотком допомоги на оборону

28 Лютого 2024 45

Інформаційний ресурс «Нова Економіка Media» та громадська організація «СПРОТИВ» до річниці повномасштабної війни сформували рейтинг міст України за рівнем допомоги ЗСУ впродовж 2022 та 10 місяців 2023 року. З 459 міст країни, включно з окупованими рф територіями, сформували Топ-40.

На першому місці опинилося Мукачево, виділивши на підтримку Сил оборони 22,53% свого бюджету, фактично виділивши на оборону 479 млн грн.

На другому місці Житомир (12,99%), на третьому — Дніпро (7,29%).

Ужгороду цьому рейтингу посідає 17 місце, виділивши впродовж означеного часу 2,65% місцевого бюджету, або 54 млн грн. У 2022 році Ужгород – на 9 місці серед обласних центрів, а за 10 місяців 2023-го – на 12 місці серед обласних центрів України.

gal-218249
gal-218243

За посиланням можна переглянути офіційні відповіді міських рад.

Varosh, за інформацією “СПРОТИВ”

Фото: “Волинь”

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram

0 #
# varosh # бюджет # закарпаття # новини # рейтинг

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

Два реабілітаційні відділення облаштовують в Ужгороді

Укриття та захисні споруди на Закарпатті: скільки з них непридатні для використання

Громади Закарпаття можуть узяти участь у конкурсі ООН «Кращі туристичні села»

Майже 800 тис. грн зібрали закарпатські волонтери на дрони під час аукціону “Купи зустріч – подаруй крила”