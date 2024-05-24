Уряд виключив канабіс зі списку тяжких наркотиків

Канабіс виключили з переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. Про це сьогодні повідомив постійний представник Кабміну у Верховній раді Тарас Мельничук.

Він пояснив, що канабіс, смолу канабісу, екстракти та настоянки канабісу було виключено зі списку особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено. Також це торкнулося тетрагідроканабінолу.

Їх “включено до списку рослин, що містять наркотичні засоби та психотропні речовини, обіг яких допускається для використання в навчальних цілях, освітній, науковій та науково-технічній діяльності, у виробництві наркотичних засобів, психотропних речовин та лікарських засобів для подальшого застосування в медичній практиці”.

Ці зміни набирають чинності з 16.08.2024.

Нагадаємо, Володимир Зеленський у лютому 2024 року підписав закон про легалізацію медичного канабісу. Закон набере чинності через пів року після опублікування – у середині липня 2024 року.

Зоряна Попович, Varosh,

Фото ілюстративне

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