Унікальну церкву марамороської готики намагаються врятувати на Закарпатті

Наразі церкву св. Параскеви П’ятниці у селі Олександрівка Хустського району накрили додатковим дахом, аби у храм, який є пам’яткою національного значення, не текла вода, як це відбувалося останні кілька років. Для збереження інтер’єру церкви необхідні термінові закріплювальні роботи.

Церква св. Параскеви П’ятниці – один із шедеврів закарпатської сакральної архітектури середини 18-го століття. Попри те, що цей взірець марамороської готики є пам’яткою архітектури національного значення, наразі церква – ще й одна із найбільш загрожених в області, розповів для Varosh мистецтвознавець Михайло Приймич.

За його словами, останні 5 років крізь дірявий дах всередину до храму під час дощів постійно текла вода, і весь цей час до цього нікому не було діла.

«Минулого року до церкви так лився дощ, що впала ікона, і на неї цілу зиму потрапляла вода – аж так, що змила частину зображення. Якби ще цього року текло до нави, то на стелі не лишилося б живопису зовсім», – розповів Михайло Приймич.

За його словами, наразі Свято-Параскевський храм є єдиним дерев’яним храмом на Закарпатті, який зсередини повністю розписаний відносно збереженим живописом 1779 року.

Стінопис церкви святої Параскеви Пʼятниці в селі Олександрівка

Першочергові протиаварійні роботи з перекриття даху здійснили фахівці реставраційного бюро KARP Restorer у партнерстві з командою YADRO lab. Кошти на проєкт виділив швейцарський фонд ALIPH Foundation, який фінансує порятунок критичних об’єктів культурної спадщини.

Як розповів Varosh керівник реставраційного бюро KARP Restorer Василь Карпів, упродовж двох місяців над церквою збудували купол-накритя зі спеціального матеріалу, який захищатиме її від води та снігу, але не створюватиме парникового ефекту.

«Всередині, по мірі можливостей, реставратори провели консерваційні роботи критичних зон живопису, де лусочки вже просто висіли на павутинні. Основні важливі зони, сюжетні лінії наша команда практично приклеїла назад – закріпила і зафіксувала. Деякі зони залишили в профілактичній заклейці», – розповів Василь Карпів.

Проведені роботи – лише екстренний першочерговий етап для збереження церкви. Створене накриття захищатиме Свято-Параскевський храм максимум впродовж 2 років, а для повноцінного його реставрації необхідні значно більші кошти, каже Михайло Приймич. За його словами, наразі церква перебуває у дуже поганому стані і потребує термінового порятунку.

«Ситуація взагалі дуже погана з багатьма закарпатськими дерев’яними церквами, за років 5 вони почнуть занепадати вкрай. Жахлива ситуація в Ізках, у Негровці: одну церкву перебудували, з іншої викинули іконостас. Якщо почнемо лічити, то нарахуємо цілу купу проблемних церков. Загалом за останні 30 років ми вже втратили кілька шедеврів сакральної архітектури», – зауважив Михайло Приймич.

Василь Карпів, натомість, розповів, що реставраційне бюро KARP Restorer наразі шукає можливості залучення коштів з європейських грантів для проведення подальших реставраційних робіт над дахом та відновлення інтер’єру. Створене накриття допоможе на перший час захистити церкву та її внутрішнє оздоблення від зовнішніх впливів руйнування і “виграти” час для розроблення необхідної проєктно-кошторисної документації для подальших робіт.

Varosh,

Фото з Фейсбук-сторінки KARP Restorer

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