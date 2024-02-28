Укриття та захисні споруди на Закарпатті: скільки з них непридатні для використання

48 об’єктів фонду захисних споруд цивільного захисту області з наявних 579 не мають безперешкодного доступу. Вони в аварійному стані, непридатні для укриття, затоплені тощо, — відповіли на запит Varosh в Управлінні цивільного захисту Закарпатської ОВА.

“На сьогодні для укриття населення області створено фонд захисних споруд, до якого включено 579 захисних споруд цивільного захисту (103 сховища, 476 протирадіаційних укриття), 1706 найпростіших укриттів та 3 споруди подвійного призначення із захисними властивостями протирадіаційних укриттів”, — відповіли в Управлінні.

Найбільше за кількістю та місткістю споруд в Ужгородській міській територіальній громаді, найменше — в Неліпинській громаді.

Стан цих об’єктів перевіряють щокварталу, проводять комісійні обстеження.

Varosh,

Фото Мукачівської міської ради

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