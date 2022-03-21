Facebook
Instagram
Telegram
YouTube
Новини

Українські волонтери створили безкоштовну інформаційну платформу ВзаємоДія

21 Березня 2022 14

Команда волонтерів-фахівців з комунікацій створила інформаційну платформу «ВзаємоДія».

Кожна хвилина в умовах війни на вагу золота і втрата часу на пошук необхідної інформації може коштувати комусь життя. Тож команда волонтерів поставила собі за мету створили платформу, яка б об‘єднала всю необхідну інформацію, що є актуальною під час війни. І зробили це.

Зокрема, на платформі «ВзаємоДія» можна швидко дізнатись, де працює найближча аптека і як перевірити ресурс на достовірність, подивитись звіт щодо навантаженості черг на кордонах та отримати список контактів волонтерів для передачі гуманітарної допомоги.

Користуватися платформою може кожен, вона є безкоштовною та зручною у користуванні як з телефону, так і з ПК. Посилання на платформу: viyna.net

Для розробки платформи команда використовує перевірені та конфіденційні джерела та постійно працює над її оновленням. На платформу, зокрема, посилається українська Вікіпедія. Якщо ви побачите простір для розвитку, ви можете повідомити про це розробникам, заповнивши просту форму.

Відповіді на які питання ви можете знайти на платформі

На платформі «ВзаємоДія» ви можете знайти:

ВзаємоДія Post

Детально про розділи платформи

Серед розділів ресурсу:

  1. Чим ви можете допомогти:
  1. Де знайти безкоштовну психологічну допомогу, зокрема, контакти українських та іноземних терапевтів.
  1. Як діяти та в яких країн шукати підтримки, якщо ви хочете виїхати зі свого міста або України.
  1. Де знайти:
  1. Правила безпеки у різних воєнних ситуаціях.
  1. Як діяти, якщо:
  1. Інформаційний простір:

 Varosh

0 #

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

Ужгородці звертаються до міськради з проханням перейменувати вулиці з корінням «російського/радянського світу», якого тут ніколи не було й не буде!

Права українських біженців у країнах ЄС. Даємо деталі

В Україні запустили NFT-проєкт допомоги дітям, постраждалим від війни

Робота для переселенців в Ужгороді: кухарі, перукарі, лікарі, кур’єри