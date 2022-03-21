Українські волонтери створили безкоштовну інформаційну платформу ВзаємоДія

Команда волонтерів-фахівців з комунікацій створила інформаційну платформу «ВзаємоДія».

Кожна хвилина в умовах війни на вагу золота і втрата часу на пошук необхідної інформації може коштувати комусь життя. Тож команда волонтерів поставила собі за мету створили платформу, яка б об‘єднала всю необхідну інформацію, що є актуальною під час війни. І зробили це.

Зокрема, на платформі «ВзаємоДія» можна швидко дізнатись, де працює найближча аптека і як перевірити ресурс на достовірність, подивитись звіт щодо навантаженості черг на кордонах та отримати список контактів волонтерів для передачі гуманітарної допомоги.

Користуватися платформою може кожен, вона є безкоштовною та зручною у користуванні як з телефону, так і з ПК. Посилання на платформу: viyna.net

Для розробки платформи команда використовує перевірені та конфіденційні джерела та постійно працює над її оновленням. На платформу, зокрема, посилається українська Вікіпедія. Якщо ви побачите простір для розвитку, ви можете повідомити про це розробникам, заповнивши просту форму.

Відповіді на які питання ви можете знайти на платформі

На платформі «ВзаємоДія» ви можете знайти:

Чим ви можете допомогти як волонтер, як долучитися до інформаційної та кібер підтримки України?

Як евакуюватися зі свого міста і де шукати підтримки за кордоном?

Де знайти притулок, медикаменти, продукти та підтримку волонтерів?

Як діяти в небезпечних ситуаціях під час війни?

Де знайти безкоштовну психологічну допомогу?

Де слідкувати за новинами, як перевіряти фейки та які є корисні чат-боти?

Детально про розділи платформи

Серед розділів ресурсу:

Чим ви можете допомогти:

стати волонтером у своєму місті;

долучитися до кібератак та інформаційних кампаній;

долучитися або фінансово підтримати армію.

Де знайти безкоштовну психологічну допомогу, зокрема, контакти українських та іноземних терапевтів.

Як діяти та в яких країн шукати підтримки, якщо ви хочете виїхати зі свого міста або України.

Де знайти:

притулок, житло в Україні та за кордоном;

аптеки та медичну допомогу;

продукти харчування;

а також людей, які можуть підвезти вас на машині.

Правила безпеки у різних воєнних ситуаціях.

Як діяти, якщо:

ви помітили підозрілих осіб або предмети;

ви шукаєте укриття;

ви бажаєте облаштувати укріплення чи створити коктейль Молотова.

Інформаційний простір:

список достовірних джерел інформації та корисних чат-ботів;

інструкції, як перевіряти та поширювати інформацію;

постери для поширення в соцмережах.

Varosh