У “Закарпаттяобленерго” пояснили затримку повідомлень про стан рахунку

Щомісячні повідомлення у Viber про стан рахунку за електроенергію цього місяця затримуються через технічні проблеми. Про це повідомили в ПрАТ “Закарпаттяобленерго”.

— Маємо дуже багато дзвінків від абонентів, люди запитують, чому їм на вайбер не приходить розсилка від “Закарпаттяенергозбуту” про стан рахунку? Так, цього місяця надсилання смс із інформацією про стан рахунку затримується через технічні причини, — відповіли Varosh у “Закарпаттяобленерго”.

Водночас. нагадують, що дізнатися інформацію про ваше споживання та нарахування ви зможете іншими зручними способами:

перевірити в електронній абонентській книжці;

дочекатись паперового рахунку.

Також ви дізнаєтесь інформацію про стан рахунку, якщо зателефонуєте:

– до кол-центру ТОВ «Закарпаттяенергозбут»: 0-800-50-59-60;

– до Інформаційно-консультаційного центру: (0312) 42-99-92.

– до Центрів обслуговування клієнтів.

Зоряна Попович, Varosh,

Фото ілюстративне

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