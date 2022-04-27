У травні Закарпатський муздрамтеатр гратиме сім вистав на тиждень

З травня Закарпатський академічний обласний український музично-драматичний театр імені братів Шерегіїв відновлює повноцінну роботу на великій і малій сцені на регулярній основі, — повідомляють на сайті закладу.

Відтепер у вівторок та четвер о 18.00 працюватиме мала сцена для дорослого глядача. У середу о 12.00 на малій сцені гратиметься безоплатно вистава для дітей тимчасово переміщених осіб.

У суботу та неділю працюватиме велика сцена: о 12.00 показуватимуть вистави для юного глядача, а о 18.00 — для дорослого. Таким чином найбільший театр області показуватиме сім власних вистав на тиждень.

Окрім того, у п’ятницю відбуватимуться покази київського молодіжного театру «Театральна біржа», який тимчасово знаходиться на Закарпатті. Вже сьогодні, 27 квітня, о 18.00 він зіграє на великій сцені міфологічний фарс «Ікар». Як зазначає керівник театру, народний артист України Лев Сомов:

— Ікар – це символ любові й стрімкого польоту душі до незвіданого, надприродного, де відкриваються світи до щастя.

У суботу, 30 квітня, о 18.00 шерегіївці зіграють відновлену музичну драму «Мати-наймичка» за Тарасом Шевченком.

У неділю, 1 травня, о 12.00 пройде оновлена дитяча казка Юрія Чорі «Цвіт папороті», а о 18.00 — французька комедія Андрія Курейчика «Обережно, жінки!».