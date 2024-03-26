У Шевченківському гаю у Львові завершують реставрацію селянської садиби з Закарпаття

У Музеї народної архітектури та побуту ім. Климентія Шептицького у Львові триває реставрація садиби зі села Брід колишнього Іршавського району Закарпатської області. Реставрацію музейного об’єкта розпочали восени і вже незабаром роботи мають бути завершені.

Як розповів у коментарі Varosh заступник директора музею з наукової роботи Сергій Ципишев, у Шевченківському гаю нині діє 9 етнографічних секторів. Якщо Ужгородський скансен, скажімо, репрезентує побут і традиції, які були притаманні різним районам Закарпаття, то скансен у Львові репрезентує всю західну частину України: від Полісся до Буковини, від Закарпаття до Поділля.

«Хатки й садиби у нас розміщені по етнографічних секторах – по тих етнографічних зонах, які були притаманні для західної частини України на кінець XIX-початок XX століття. Заходячи до музею, перші сектори, які ви зустрічаєте – це Бойківщина, звідти переходите власне на Закарпаття – Лемківщину, потім є перехід на Гуцульщину, Буковину, Покуття, Поділля. Зараз почали розбудову сектора Полісся. Окремо є сектор Львівщина. Хоч Львівщина і не є однорідним етнографічним регіоном, але на основі цього сектора вирішено облаштувати сектор Містечко», – розповів Сергій Ципишев.

За його словами, об’єкти з Закарпаття у музеї представлені в кількох етнографічних секторах. Скажімо, в секторі Бойківщина можна побачити хату із Синевирської Поляни та Пилипця, тут же є і стодола з того ж таки Пилипця. У секторі Лемківщина представлені хати з Лютої, Верхньої Визниці, Зарічева.

Окремо діє експозиція «Рівнинне Закарпаття», де зібрані об’єкти з населених пунктів підгір’я. Тут можна побачити, зокрема, хати з Крайникового, Горінчова, а також садибу з села Брід, яка нині саме – на етапі реставрації.

«Садиба із села Брід датується першою третиною ХХ століття, вона була типовим сільським житлом свого часу, характерною для рівнинної частини. Хата дводільна, має дві частини: сіни, де облаштована кухня, і власне житлова частина – кімната. Але це не лише хата, це ціле обійстя, більша частина якого вже відреставрована: змінено дахове покриття комори, стодоли, будиночку для вуликів – так званому бджолинку. Зараз відбувається заміна перекриття власне хати», – розповів Сергій Ципишев.

За його прогнозами, основні реставраційні роботи мають бути завершені до кінця наступного тижня. Відтак залишиться облаштувати інтер’єр та облагородити подвір’я. Після чого свого часу на реставрацію чекатиме вже хата із села Горінчово, яка також потребує певного відновлення.

Загалом у Музеї народної архітектури та побуту ім. Климентія Шептицького у Львові для огляду доступні 110 архітектурних об’єктів. Окремо музей має велике фондосховище.

Експозиція у Шевченківському гаю відкрита для огляду щодня, окрім понеділка та вівторка. Зазвичай скансен працює з 9:00 до 17:00, однак, зважаючи, що це – музей просто неба, графік його роботи часто залежить від світлового дня, сказав Сергій Ципишев. Усю актуальну інформацію щодо змін в робочому графіку музей публікує на офіційній сторінці у соцмережі Фейсбук.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото з Фейсбук-сторінки Музею народної архітектури та побуту у Львові ім. Климентія Шептицького

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