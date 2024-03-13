У притулку в Нересниці облаштуються переселенці з Донеччини

В притулку на території Нересницької громади, який торік відремонтував благодійний фонд “Схід SOS”, облаштуються люди з Покровського центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю «Милосердя». Про це розповів заступник голови Закарпатської ОВА Петро Добромільський.

Закарпатська та Донецька ОВА спільно з Мінреінтеграції планують евакуювати працівників та підопічних центру, загалом – 65 осіб. Мова йде про 20 дітей з інвалідністю, які переїдуть разом з батьками.

— Зараз ми ще чекаємо остаточної відповіді від донора, і найближчим часом ці люди будуть евакуйовані із зони бойових дій в заклад у Нересниці, — розповів Добромільський. — Вони самі будуть себе фінансувати за рахунок коштів з бюджету Покровську, це буде довгострокове рішення на весь час війни та рік після неї.

Притулок у Нересниці розрахований на 36 осіб, але для більшої кількості людей задіють ще шелтер територіальної громади, де будуть розміщені інші люди.

Нагадаємо, днями з’ясувалося, що Нересницька громада, підписавши угоду про утримання літніх людей із зони бойових дій, після завершення ремонту приміщення відмовилась від взятих обов’язків. Аргументували відмову відсутністю коштів, необхідних на утримання переселенців.

Зоряна Попович, Varosh,

Фото: Заголовок, надані ГО «Схід SOS»

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