Будівля колишнього психоневрологічного інтернату у Нересниці мала стати тимчасовим помешканням для 36 людей, які втратили свої домівки внаслідок обстрілів на сході України. Тут коштом міжнародних донорів і зусиллями фонду “Схід SOS” вдалося облаштувати установу для врятованих зі прифронтових територій людей старшого віку.

Нересницька громада підтримала ініціативу ремонту приміщення колишнього інтернату (силами фонду) та погодилася утримувати заклад після: оплачувати комунальні та зарплату соціальним працівникам. “Ми підписали договір і почали роботи”, — розповів Ярослав Корнієнко, координатор напрямку евакуації благодійного фонду “Схід SOS”.

“Втім, під час сесії сільської ради, з його слів, депутати Нересницької громади відмовилися від зобовʼязань фінансувати установу (це сталося після завершення робіт), пояснивши небажанням утримувати людей з інших регіонів за рахунок громади, бо мають більш нагальні проблеми, наприклад, ремонт доріг”, — пише координатор.

Наразі люди, які очікують свого поселення в Нересниці, мешкають у транзитному шелтері у Дніпрі.

Як розповів Varosh Петро Добромільський, колишній заступник голови Закарпатської ОВА, а нині — голова Державної служби України у справах дітей, з певних причин громада не зовсім правильно зрозуміла умови угоди і коли вже можна було заселяти людей, нересницькі депутати побачили, що в них нема таких надходжень, щоб утримувати притулок.

— Зараз ведемо переговори на рівні Києва з донором про те, щоб там поселити людей з Донецької чи Луганської області. Наразі в ці дні це питання вирішується, але приміщення точно виконуватиме свої обов’язки, — сказав він.

Зоряна Попович, Varosh,

На фото — Ірина Серченко, координаторка ремонтно-будівельних робіт БФ «Восток SOS», під час робіт у приміщенні майбутнього притулку в Нересниці. Фото зі сторінки фонду у Фейсбуці.

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