Двічі на рік в Україні переводять стрілки годинників. Восени відбувається перехід на зимовий час, навесні – на літній.

Цього року перехід на літній час відбудеться в ніч з 30 на 31 березня. О 3:00 з суботи на неділю буде здійснено переведення стрілок годинника на годину вперед. Таким чином, цієї ночі українці спатимуть на одну годину менше.

Смартфони, сучасні мобільні телефони, комп’ютери, ноутбуки, планшети переходять на новий час автоматично. Тоді як механічні годинники, будильники необхідно переводити вручну.

Для тих, хто подорожуватиме “Укрзалізницею” в добу, коли переводяться годинники, варто пам’ятати, що час відправлення і прибуття у квитках буде вказаний уже з урахуванням переходу на новий час.

Перехід на зимовий та літній час в Україні відбувається згідно з постановою Кабміну № 509 від 13.05.1996 року “Про порядок обчислення часу на території України” від 13 травня 1996 року.

Перехід на літній час забезпечує більш раціональне використання світлового часу доби та економію електроенергії на освітлення.

«Час, чинний в Україні взимку, є природним для території нашої держави, і відповідає її географічному положенню, а в період з останньої неділі березня по останню неділю жовтня запроваджується літній час з метою ефективного використання світлої частини доби», – повідомляють у Мінекономіки про переведення годинників на літній час.

Кілька років тому перехід на літній час намагалися скасувати: восени 2020 року на той час перший заступник Голови Верховної ради Руслан Стефанчук зареєстрував у парламенті законопроєкт «Про обчислення часу в Україні». Відповідним документ передбачав відмову від переходу на літній та зимовий час і закріплював на території України єдиний київський час – UTC+2.

Верховна рада розглянула законопроєкт у березні 2021 року, у першому читанні за нього проголосували 277 народних депутатів. Але вже в другому читанні для ухвалення відповідного закону у парламенті забракло потрібних голосів: у другому читанні законопроєкт підтримали 212 депутатів при необхідних 226. Тоді законопроєкт відправили на доопрацювання і відтоді до цього питання не поверталися: попри те, що документ був доопрацьований, розгляду ініціативи завадило повномасштабне вторгнення росії в Україну.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Титульне фото: Главком

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