Археологічні розкопки в Мукачівському замку: запрошують усіх охочих

До археологічних розкопок у замку «Паланок» запрошують усіх бажаючих, до робіт із готовністю долучаються місцеві жителі, студенти і навіть школярі.

Ідея провести археологічне дослідження у «Паланку» – доволі актуальна, розповів у коментарі виданню Varosh радник мукачівського міського голови з питань туризму Олександр Шершун. Адже, за його словами, один із найвідвідуваніших та найпопулярніших замків Закарпаття та й загалом України наразі – чи не найменше досліджений.

«Є історіографічні праці про окремих осіб, пов’язаних із історією замку, є роботи про певні періоди з історії фортеці, однак все-одно інформації дуже мало і вона потребує певної систематизації. Повноцінних археологічних досліджень до цього часу в замку не проводили взагалі. У 90-х роках тут працювала археологічна експедиція, однак дослідження тоді стосувалося лише горизонтів поблизу фортеці. В самій фортеці, можна сказати, спеціалізоване наукове дослідження проводять вперше», – розповів Олександр Шершун.

Курує роботи кандидат історичних наук, директор Археологічного музею УжНУ Володимир Мойжес. Роботи відбуваються два дні на тиждень, зазвичай у п’ятницю та суботу. В один із днів долучатися до археологічних розкопок запрошують волонтерів.

Досліджувати фортецю вирішили після того, як у 2019 році в процесі підготовки нової експозиції у Паланку виявили вихід у рів, очистивши який, натрапили на купол невідомої будівлі. Знайдена споруда присутня на схемі замку другої половини 18 століття, однак, для чого саме вона слугувала – наразі не встановлено.

«Археологічні розкопки мають дати можливість зрозуміти, як далі варто досліджувати рів, і власне дасть хроноідентифікацію – якого періоду ця будівля. Для цього ми також з наступного тижня паралельно з розкопками починаємо працювати з архівними джерелами, можливо, там встановимо функціональне призначення споруди і спробуємо визначити її датування», – каже Олександр Шершун.

Активний період розкопок планують завершити до середини листопада. Та, разом з тим, роботи з дослідження замку проводитимуть і надалі, адже, за словами Олександра Шершуна, «роботи там дуже багато, років на 50-60, якщо не більше».

Varosh,

Фото з Фейсбук-сторінки Мукачівського історичного музею

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