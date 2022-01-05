У Мукачеві з’являться нові громадські вбиральні під назвою “Кущі”?

Дизайнери презентували концепт громадських туалетів і просять містян долучитись до обговорень

Мукачівські дизайнери: Андрій Луца, Віктор Рацин, Дмитро Крученюк та Денис Павлишинець вирішили дослідити тему публічних вбиралень. Усе виявилось набагато складніше, аніж фахівці очікували: де розташовувати, як обслуговувати, який тип кабінок та зручності необхідні для громадян?

“В кожного є історія, коли він ледь не добіг… а врятували “Кущі”.

Коли ви востаннє відвідували громадський туалет? Згадайте свої відчуття: чи було вам комфортно та зручно?”, – запитують хлопці.

Що тут особливого:

– невелика будівля, що гармонійно вписується в середовище, з можливістю швидкої та відносно недорогої реалізації;

– сталість – природноорієнтовані рішення та «зелені» фасади й дах;

– інклюзивність;

– антивандальність;

– провітрювальна напіввідкрита будівля каркасного типу;

– підігрів підлоги.

Дизайнери запрошують громадян долучитися до обговорення, щоб ініціатива була спільною.

“Цікаві Ваші вимоги стосовно якості та комфорту цих просторів. Наступного тижня ми опублікуємо невеличке опитування й будемо вдячні, якщо Ви поділитесь з нами Вашою думкою й особистим досвідом відвідування публічних вбиралень. Важливо зазначити: все анонімно!”, – зазначає Андрій Луца у мережі Facebook.

“Вартість даного проекту орієнтовно 20 тис. дол.. Але потрібно уточнювати зважаючи на місце, обладнання, адміністративні та організаційні витрати. Відкритих питань насправді багато. Відповіді на частину з них дасть опитування, решту потрібно буде вирішувати спільно з владою та іншими зацікавленими сторонами. В теорії громадський туалет може бути прибутковою організацією”, – додає дизайнер.

До речі, саме ці дизайнери створили в Мукачеві, в парку “Молодіжний”, біля річки нестандартну лавицю – дерев’яний настил-амфітеатр на відкосі дамби. Це комфортне місце відпочинку для великої компанії. Кошти на цей проєкт автори зібрали серед містян – через фейсбук.

Varosh