«Унікум» запрошує малюків до ясельної та підготовчої груп

Якщо ви не встигли записати ще своїх діток до садочка, то після цієї публікації, ця задача буде виконана.

Унікум проводить набір до ясельної (2-3 роки) та підготовчої групи (5-6 років). Важливо зазначити, що у садочку також працює група подовженого дня (7-8 років).

А кожну суботу тут чекають малечу віком 6-8 років на творчо-розвиваючі заняття. Для дітей від 4 до 8 років працюють гуртки з айкідо, боксу, шахів, ментаніуму.

Якщо у вас є необхідність зустрічі чи занять дитини з психологом та логопедом, то в Унікумі також вам нададуть цю послугу.

– Унікум – це сімейна турбота та всебічний гармонійний розвиток; м’якість та супровід у адаптації та соціалізації; піклування про фізичний та емоційний стан дитини; поетапний розвиток самостійності та дисципліни. Наш колектив – це дбайлива і професійна команда, яка допоможе розвинути найкращі якості дитини, – кажуть в Унікумі.

Контакти:

Адреса: пров. Гірський 1 (діти віком 5-8 років) та пров. Запісочного 25 (діти віком 2-6 років).

Тел. для довідок: +38 (095) 450 46 46; +38 (096) 645 36 32; +38 (050) 645 36 32.

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