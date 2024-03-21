Вище професійне училище №3 м. Мукачева та Свалявський професійний будівельний ліцей увійшли до переліку перших 72 профтехів країни, які отримають пів мільйона гривень на модернізацію навчальних приміщень.

Торік МОН оголосив про старт проєкту #100 майстерень, метою якого є оновлення майстерень закладів професійної освіти, які допоможуть учням ефективно і якісно навчатися найбільш потрібних професій для відбудови країни. Майстерні на базі закладів професійної освіти будуть оснащені сучасним обладнанням та покращать підготовлення студентів за професіями, що мають найбільший попит для відбудови країни.

“Потреба в робітничих професіях постійно зростає. 85% відкритих на Work.uа вакансій — спеціальності, яких можна навчитися в профтеху. Макропрогноз Мінекономіки на 2027 рік демонструє, що найпопулярнішими видами економічної діяльності будуть будівництво, телекомунікації тощо”, — написав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Найпопулярніші напрями, за якими будуть створені майстерні в 72 профтехах:

сільське господарство — 14 майстерень;

громадське харчування — 10 майстерень;

промисловість та машинобудування — 7 майстерень;

будівництво та автомобільний транспорт — 6 майстерень.

Майстерні будуть також створені за такими профілями, як зварювання, металообробка, деревообробка тощо, пишуть на сайті МОН.

Також у 7 училищах країни навчатимуть керувати цивільними дронами. Йдеться про заклади освіти у Львівській, Дніпропетровській, Київській, Кіровоградській, Миколаївській, Сумській і Чернігівській областях.

Зоряна Попович, Varosh,

Фото з сайту профтехучилища №3 в Мукачеві

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