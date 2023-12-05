Тиждень книгочитання: з літніми читачами Ужгородського центру соціального обслуговування зустрівся письменник Іван Хланта

Зустріч письменника Івана Хланти з літніми мешканцями міського територіального центру соціального обслуговування провела 4 грудня Закарпатська обласна наукова універсальна бібліотека ім.Ф.Потушняка. Зустріч провели до Національного тижня читання, що проходить в Україні 4–10 грудня.

Загалом, як розповів Varosh Віктор Новграді-Лецо, працівник бібліотеки, такі зустрічі бібліотека проводить регулярно, щоразу наперед формуючи певний книжковий масив за запитами літніх людей з центру. Каже: популярними є детективи, легкі соціальні романи. Зазвичай люди беруть собі 2-3 книги, а дехто — і по 10, щоб потім обмінюватися прочитаними.

— Це дуже популярна ініціатива, люди дуже активно читають і на дізнавшись про зустріч з нагоди тижня книгочитання самі попросили влаштувати їм зустріч з письменником Іваном Хлантою, — розповів Віктор. — Іван Васильович уже був у них кілька років тому і вони наполегливо просили повторної зустрічі. Ми приїхали і Іван Васильович розповів про свої праці переважно останніх років, про те, як вони писалися, наприклад про книгу пісень українців Кубані, розповів про свою експедицію на Кубань у 1995 році. Було цікаво, жваво, а в кінці зустрічі Іван Васильович попросив мешканців центру збирати народні твори, які вони колись почули від своїх рідних та близьких.

За словами Віктора Новграді-Лецо, такі зустрічі планують проводити частіше, оскільки виникла ідея ще кількох зустрічей з письменниками, журналістами, деталі яких наразі не розголошують.

Загалом до тижня книгочитання на Закарпатті пройде ряд книжкових акцій: за участі театральної студії “Бавка” презентують кілька дитячих книжок, вечір-портрет Миколи Хвильового тощо.

“Бути своїми”

Загалом Національний тиждень читання цього року проходить в Україні втретє. Він об’єднує між собою читачів, видавців, письменників, книгарів зі всієї країни та покликаний розвивати культуру читання серед українців. Його гасло цього разу — «Бути своїми», щоб підтримувати зв’язок між поколіннями, долати віддалі між відомими літераторами та читачами, розуміти досвід голосів минулого.

Ініціював проведення Національного тижня читання Український інститут книги. Він дещо схожий на модерований флешмоб – Інститут закликає людей купувати книжки на подарунки, поширювати інформацію про свої улюблені літературні твори і ділитися враженнями від прочитаного. Є у нього і свої хештеги: #тижденьчитання2023 і #бутисвоїми.

Varosh,

Фото надані Віктором Новграді-Лецо

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