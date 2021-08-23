TYUPA – NADIYA

Сингл та відео «NADIYA» побачить світ на 30-ту річницю незалежності України. Спершу це здалося б випадковістю. Але кому як не нашим громадянам вірити у подібний збіг обставин?

Іван Рудий про текст до синглу Nadiya



“Текст пісні про те, що присутнє поруч кожного дня, про те, що наповнює наше життя сенсом, допомагає впоратись із труднощами та негараздами. Трапляється, що голос Надії не вдається почути і в такі миті ми стаємо сліпі до майбутнього, впадаючи в сірість буднів та важкість сьогодення.

Саме про необхідність створювати майбутнє і щонайменше-побачити його говорять слова пісні «Майбутнє присутнє у буднях щоденних надій».

Історія часто повторюється. Наша країна не єдина зіштовхнулась із важкими труднощами, які здатні налякати, травмувати та забрати довіру від світу. Втім ми знаємо про наявність «потужної зброї», яка допомагає підтримувати вогонь серця та колихати хвилі моря. І саме про цю зброю ми розповімо вам своєю творчістю.

Давайте згадаємо давньогрецький міф, де переповнена цікавістю Пандора отримала від Зевса потаємну скриньку. Її вміст був заборонений для людських очей, втім цікавість Пандори взяла над нею владу і дівчина відкрила подарунок. Всі болі та страждання, які стримувались у скриньці, вирвались на волю та миттю захопили планету. Розпачу Пандори не було меж, але вже через деякий час вона почула тихий голос на дні скриньки. Пандора поглянула на джерело звуку, побачивши світло та випустила цей дарунок наостанок. Голос Надії увійшов у серце дівчини, надавши їй спокій та впевненість – з усім цим злом можна впоратись.”

ORESTFILM про відео до синглу Nadiya

“Те, що показано в кліпі здебільшого стосується вибору, вирішення внутрішнього конфлікту та пошуку чогось невідомого, міфічного. Та навіть погляд на кліп вирішує, яким виявиться сюжет, вибір головного героя та фінал. Я дуже вдячний гурту Tyupa, який повністю відкритий до моїх творчих експериментів. Наша співпраця принесла справді щось міфічне та незвичайне. Які сенси зможе відшукати в кліпі глядач – залежить від нього самого. ”

Дмитро Мучичка про роботу над звучанням синглу NADIYA

“Робота над звучанням треку «надія» була, як на диво, швидкою та багатогранною, ефекти і обробка звуків та голосу самі впивались в музику і робили її об‘ємнішою, звучнішою, душевнішою, підкреслювали кожне слово, кожен акорд синтезатора та удар біта. Це один з небагатьох треків Tyupa, звучання якого з самого початку чітко вималювалось в моїй уяві і закарбувалось задовго до початку роботи над ним. Залишалось лише зробити намічене. З кожним дотиком до еквалайзера, компресора та інших студійних прибамбасів, звучання переходило з уявного в реальне і це було прекрасно, як і завжди, коли музика з голови виливається в реальний трек, який можна слухати в плеєрі гуляючи по парку, чи в машині по дорозі на роботу або вдома на крутому стерео під келих вина. Стрімко, блискавично все переросло в чудову мелодійну музику, реверсивні ефекти тільки підсилити відчуття та враження від почутого. Моя ціль була допомогти слухачу відчути цей останній подих «Надії» яка нам, людям, така дорога…і так потрібна в цей нелегкий час…”

Данило Ковач про сингл NADIYA

“Композиція NADIYA різнобарвна, чутлива, насичена прохолодною гаммою емоцій, перетинається із дуже складними моментами в житті. Немов колискова дарує нам приємний теплий промінь Надії який переборить всі негаразди.”

TYUPA про сингл NADIYA

“Трек, який ми так довго писали почує світ! Надія – все, що в нас є в ті моменти, коли хочеться здатись і впасти, сила, яка є всередині кожного з нас не дає цього зробити.

Хай голос Надії увійде у Ваші серця! Почуйте його!”