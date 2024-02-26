В Ужгороді 24 лютого відбувся турнір безконтактної версії американського футболу — флаг-футболу. Його присвятили гравцеві клубу «Lumberjacks»/«Ужгородські лісоруби» Данилу Богуславському, який загинув у війні росії проти України у жовтні 2022 року.

Участь у турнірі на стадіоні «Авангард» взяли чотири команди — «Ужгородські лісоруби», «Львівські леви», «Вінницькі Вовки», «Здолбунівські орли».

Відкрив змагання короткою промовою до учасників та гостей матчу батько Данила Богуславського Ярослав. За словами президента клубу «Ужгородські лісоруби» та Федерації американського футболу Закарпаття Федора Шандора, захід ініціювали його рідні та друзі у пам’ять про полеглого захисника.

Всього близько 20 українських гравців у американський футбол загинуло з часу повномасштабного вторгнення. Нещодавно ми порахували, що 12 закарпатських гравців зараз перебувають у складі Збройних сил України, — розповідає Шандор.

Ужгородські Лісоруби наразі є “останніми” чемпіонами України УЛАФ, адже команда перемогла киян у матчі два роки тому, а з того часу ігри чемпіонату не проводились.

Та гра пройшла доволі напружено, адже кияни грали дуже жорстко, не бажаючи віддавати перемогу. У результаті після матчу шестеро гравців опинилися в лікарні зі струсом мозку, переламами ребер, ніг та рук, – пригадує Федір Шандор. – Однак у підсумку ужгородська команда залишилась не переможеною.

Організували турнір за підтримки благодійників, адже державного фінансування американський футбол в Україні не має, тільки спонсорське. Та попри це на Закарпатті відновили тренування дитячих команд, у складі яких як хлопці, так і дівчата. Та й власне основний склад ужгородської команди, за словами головного тренера “Лісорубів” та головного тренера чоловічої національної збірної Максима Василика, тільки 4-5 місяців тому почав тренування.

— “Ужгородські лісоруби” зараз почали грати в оновленому складі, до нас прийшло багато молодих гравців, а сама команда переформатовується, – розповідає тренер. – Адже чимало колишніх гравців або виїхали, або долучились до Сил оборони України. Та й власне цей турнір є скоріше “контрольним”, підготовчим до Чемпіонату України.

У неділю, 25 лютого, в Ужгороді відбулись також збори національної збірної України з американського футболу, на яких обговорювали питання підготовки до Чемпіонату світу, котрий відбудеться у серпні у Фінляндії. Наразі до складу національної збірної входить один гравець ужгородської команди. Однак, за словами Максима Василика, одна із наступних задач – збільшити цю кількість.

Нагадаємо, триразовий чемпіон України з американського футболу, гравець клубу «Ужгородські лісоруби» Данило Богуславський проходив службу у 128-й бригаді стрільцем-помічником гранатометника стрілецького взводу. Він загинув 16 жовтня 2022 року під час визволення Херсонщини. Рішенням сесії Ужгородської міської ради Данилу Богуславському посмертно присвоїли звання «Почесний громадянин Ужгорода».

Віталій Дячук для Varosh,

Фото автора

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