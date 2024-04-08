Три сестри створили книжковий клуб в Ужгороді, на який приходять українські письменники

Три сестри, вони ж три спортивні тренерки – Саша Бежевець та Тоня і Юля Гудзь, заснували книжковий клуб в Ужгороді. Все почалося з любові до читання: ви нерідко побачите дівчат з книжкою в студії між тренуваннями, в кавʼярні, парку, а іноді – суботнього вечора у винарні. Читають щодня: від художньої до професійної та мотиваційної літератури. До речі, книжки є однією з топових тем для розмов на спортивних заняттях.

Перші чотири зустрічі

В жовтні 2023, під час спільної “книжкової кави” у кавʼярні в центрі міста, всі пазли зійшлися – і дівчата вирішили заснувати книжковий клуб GFbookclub. Зробили анонс на сторінці свого бренду, опублікували опитування з вибором твору, створили спільний чат і понеслося.

Перша книга, яку вирішили обговорити – “Кульбабове вино” Рея Бредбері. В процесі міркувалося, а де зустрічатися наживо. Як обрати місце, де багато дівчат зможуть кілька годин дискутувати про сюжет і загалом про життя. Спершу йшлося про камерний заклад, проте складно забронювати щось тематичне в суботу ввечері. Відтак зарезервували квартиру-фотостудію, яка надалі стала традиційним місцем зустрічі.

Власне, зустрічі проходять раз на місяць, в суботу ввечері, тривають близько трьох годин. Того ж вечора, після живого спілкування, стартує обговорення в чаті і голосування за наступну “книгу місяця”. Протягом цього періоду відбувається обмін враженнями

З другої книги Саша, Тоня і Юля сфокусували свій клуб на українських творах. Прочитали детектив “Не плач, моя красуне” ужгородської авторки Ярини Вовк. Запросили письменницю на зустріч, де вона розповіла, як їй писалося, які плани, а ще відбулася автограф-сесія.

Третій вибір – “Я бачу, вас цікавить пітьма” Ілларіона Павлюка. Попри напружений графік письменник доєднався крізь zoom.

Книгу для наступної зустрічі було складно обрати, адже в голосуванні з невеликою різницею перемогли “Місто дівчат” Елізабет Ґілберт і “Драбина” Євгенії Кузнєцової. Відтак клуб прочитав обидві. В першій половині зустрічі відбувся зум з Євгенією, а в другій – дискусія про “Місто дівчат”.

На 13 квітня анонсований вже пʼятий книжковий вечір. Учасниці читають “За Перекопом є земля” Анастасії Левкової. Можливо, буде пряме включення з письменницею.

Важливо, що твори Кузнєцової та Левкової повʼязані з війною, адже “Драбина” – про побут перших днів вторгнення, а “За Перекопом є земля” позиціонується як “кримський роман”.

Хто в клубі

Хто перебуває в GFbookclub? Наразі – це винятково жіноче комʼюніті. Айтішниці і контент-райтерки, SMM-спеціалістки, журналістки і перекладачки, підприємиці і менеджерки, вчительки й психологині – тут зібралися жінки з різних сфер. Тому й спілкування – не тільки про книгу місяця, а про все на світі.

Цікаво, що як тільки обраний новий твір – клуб відразу розкуповує його примірники по всьому місту, потім годі знайти.

Саша

“Як на мене, це дуже класна ідея – зустрічатись з дівчатами не тільки в стінах студії, а й за ними. Обговорювати книги, дізнаватися про інші цікаві, невідомі ще для тебе твори. Спілкуватись не тільки про книги, а й про все на світі, знайомитись з новими та цікавими людьми. Наші зустрічі є дуже душевні, цікаві та надихаючі.”

Тоня

“Як на мене, це чудова ідея – читати разом, збиратися й обговорювати твори. Насправді “Кульбабове вино” ми обговорювали ще до зустрічі багато разів з дівчатами на тренуваннях. Класно, що змогли зустрітися разом в такій магічній атмосфері і поспілкуватися про все на світі, не тільки про книгу. Я щаслива, що в нас така хороша компанія. І дякую всім за наші зустрічі, чекаю на наступні.”

Юля

“Мені дуже подобається ідея книжкового клубу, і чесно, не знаю жодного фітнес-клубу, в якому б так гармонійно поєднались теми спорту та літератури. Дякую кожній, хто долучається до наших вечорів, всі дівчата — неймовірні. Впевнена, що це лише початок.”

Пʼята зустріч книжкового клубу відбудеться 13 квітня. Аби доєднатися до неї, напишіть дівчатам.

Евеліна Гурницька для Varosh

Фото з архіву сестер та Варвари Кравчук, відео – Катерина Кочут