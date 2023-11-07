Новий детективний роман “Не плач, моя красуне” видала письменниця з Ужгорода

Детективний роман «Не плач, моя красуне» вийшов у видавництві КСД. Його авторка – закарпатка Ірина Пацкан, яка займається письменництвом під псевдонімом Ярина Вовк. Дівчина пише з 12 років, однак детектив «Не плач, моя красуне» став її першим опублікованим романом.

У романі розповідається історія кримінальної психологині Михайліни Хижняк, яка постраждала від дій маніяка, та про її колегу, старшого слідчого Мирослава Зорю, що розслідує цей та дотичний до нього злочини. Основний фокус роману – поєднання психології та кримінальних розслідувань, розповіла для Varosh авторка книги Ірина Пацкан.

«Цей роман видавництво, та і я також, позиціонуємо як справжній український детектив. Писала я його впродовж пів року. Чому детектив? Я загалом сама є великою фанаткою цього літературного жанру, мої улюблені автори, що у ньому творять – Ю Несбьо, Франк Тільє, Майк Омер. Прочитавши дуже багато такої літератури, в якийсь момент я подумала, що й сама хотіла би спробувати написати детективну історію. Серед людей часто можна почути думку, що детектив – це не дуже серйозний жанр «низької проби», так би мовити. Але насправді для письменника він дуже складний для написання в технічному плані: тут на початку все виглядає, наче розібраний пазл, і автор має з різних деталей і шматків сюжету скласти все це в єдине ціле. При цьому, зробити це так, щоб весь час тримати інтригу, і щоб наприкінці читач відчув задоволення і подив від кульмінації. Це доволі непросто зробити, тож написання детективу стало для мене своєрідним випробовуванням», – розповіла Ірина Пацкан.

Ірина Пацкан (Ярина Вовк)

Каже: усі персонажі книги – авторська вигадка, утім, один із головних героїв має спільні риси з приятелем письменниці, який консультував її у процесі створення роману.

«Один із головних героїв – Мирослав Зоря – обіймає посаду старшого слідчого відділу розслідувань. Коли я писала книгу, то неодноразово зверталася по поради до свого колеги, з яким зараз працюю в IT-сфері, і який раніше також мав кар’єру старшого слідчого у відділі розслідування злочинів проти життя та здоров’я. У нього багато практичного досвіду з розслідування злочинів, і він мені пояснював окремі професійні моменти з реальності, щоби правильно їх підсвітити у книзі», – розповіла письменниця.

Надалі Ірина Пацкан має у планах написати ще 2 книги циклу, щоби сформувати детективну трилогію.

Перша з цих детективних історій вийшла накладом 3000 примірників, у продаж книга надійшла 1 листопада. Придбати детективний роман «Не плач, моя красуне» можна на багатьох книжкових платформах, зокрема, її реалізують Книгарня Є, Наш Формат, Book24, Bigl тощо.

Varosh,

Фото Дениса Кроткова

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