Що обов’язково потрібно прочитати? 5 книжкових порад від Андрія Любки

Ковід, свята, затяжна і мальовнича зима, «рубрика вихідного дня Андрія Любки: а що читаєте ви?» — все спонукає до читання.

Ми часто шукаємо рекомендації «must read» у мережі, власних нотатках чи папці «збережене», а найкраще працюють поради від людей. Varosh вирішили записати топ-5 книжок, за версією Андрія Любки, які обов’язкові до прочитання. Андрій читає тільки українських та центральноєвропейських авторів, але у свій «короткий список» додав тільки українців.

Далі – пряма мова Андрія.

Перша і головна книжка, яку я б радив прочитати передусім закарпатцям — це роман нашої землячки Оксани Луцишиної, яка тепер викладає в Американському університеті. Роман Називається «Іван і Феба» і він минулого року отримав Шевченківську премію. Цей роман важливий, бо у ньому, чи не вперше, у закарпатській літературі ми можемо побачити образ цієї закарпатської приземленості, на скільки наші люди міцно тримаються за землю і як мало серед нас ідеалістів. Це книга про Революцію на граніті, про ту революцію, яка зробила Україну незалежною. І це історія про те, як молода людина, яка виїжджає із Закарпаття потрапляє у Київ, в інтелектуальне, патріотичне середовище. Вона загоряється прекрасними ідеями, але потім, повернувшись на Закарпаття, знову потопає у цьому «святому», «сакральному» закарпатському правилі: «не висовуйся!, не виділяйся серед інших!, думай про себе!». Також, вперше демонструється, наскільки важко жінці. Це жіночий погляд на велику історію України. Показується, наскільки важко жінці перебувати у патріархальному середовищі, адже вона має свої мрії, амбіції, вона розумна і талановита, хоче писати свої вірші, але під тиском родини та закарпатського середовища, змушена бути вдома, доглядати дітей, займатися господарством, а не розвивати себе. І це також дуже важливий аспект, бо він описаний вперше і так талановито, і критично! Цього на Закарпатті ще ніхто ніколи не робив!

Друга книжка — це роман Артема Чеха «Хто ти такий?». Це книжка, за яку автор місяць тому, отримав нагороду «Книга року BBC». Вона розповідає про 90 ті роки в Україні, про маленького хлопчика, який виростає у місті Черкаси. Це чи не перша спроба в Україні отак глибоко, але без сентименталізму, говорити про складність 90 их років і про те, наскільки близько ми були до моральної катастрофи й про те, що все покоління людей, які тоді були дітьми, несе у собі травму 90 их років. Крім цього, книга справді добре написана, її цікаво читати та мені здається, що вона має сподобатися людям, які цінують реалістичність у літературі, людям, які люблять впізнавати себе. Хоча сюжет розгортається у Черкасах, для мене цей опис був дуже схожим з тим, що відбувалося у моєму дитинстві на Закарпатті. І завдяки якраз такому проговоренню спільних досвідів, ми бачимо, що ми єдина країна і наші покоління єднає однаковий досвід.

Наступна книжка — історика Ярослава Грицака «Подолати минуле. Глобальна історія України». Це нон-фікшн — нова спроба написати таку цілісну історію України за період останніх двох тисячоліть. Ця книжка цікава передусім тим, що у ній автор намагається розглядати історію України не тільки по фактах: тоді відбулося те і те, а бачити, на скільки події, які відбувалися на наших територіях, пов’язані з глобальними процесами. Зокрема, виникнення козацтва, як вільного стану і прототипу козацької держави, пов’язане з тим, що Європа відкриває Америку і, як змінюються геополітичні розклади сил в Європі й, так далі. І це надзвичайно захоплююча історія з якою можна не погоджуватися і сперечатися. Це безумовний інтелектуальний бестселер, який легко читається, написаний прекрасний есеїстичним стилем і її можна прочитати ще й для того, щоб особисто поставити свої питання автору, адже ми із нашим інститутом ICES плануємо запросити Ярослава Грицака на презентацію у Закарпаття. Тож, якщо ви встигнете прочитати її, будете мати змогу обговорити прочитане особисто з автором.

Четверта книга — «Радіо ніч» Юрія Андруховича. Її я раджу прочитати просто тому, що це Андрухович. І, коли виходить великий і очікуваний роман найкращого письменника України, то цю книжку треба просто взяти й прочитати, просто, аби стежити, якою може бути наша література. Андрухович — блискучий стиліст і ні у кого немає настільки соковитої, багатої та смачної мови, як у нього. Ця книжка частково з вигаданим сюжетом, але фактично вона прив’язана до подій Революції Гідності й до того, що могло б трапитися, якби Революція не перемогла. У ній ви, наприклад, знайдете образ піаніста, якого бачили всі на Майдані. Цей піаніст є одним з героїв книжки — це дуж важливо. І, крім того, її дії розгортаються в такому незрозумілому, невідомому місті центральної Європи. Тобто, цілком можливо собі уявити й таке закарпатське містечко, наприклад, на кордоні зі Словаччиною чи з Угорщиною. І це, безумовно, — один з найкращих романів Андруховича — вишукана розповідь зрілого, глибокого майстра.

І нарешті на п’яту позицію я б хотів поставити пораду читати закарпатських авторів і читати закарпатську дитячу літературу. Вона дуже відома в країні, наші автори видаються у першокласних видавництвах і виграють різні премії, попадають у короткі списки нагород. За їхніми творами, як, наприклад, за романом Олександра Гавроша, знімають фільм. Тому, — це дуже добра література. І передусім, я хотів би порадити книги Сашка Гавроша і Галини Малик. Їх можна сміливо вже назвати класиками сучасної дитячої й підліткової літератури. А також нагадати, що у Закарпатті, хоч дуже мало хто знає, живе ще одна дитяча письменниця і художниця, її звати Мар’яна Прохасько. Вона живе в Ужгороді й саме тут пише і малює свої дитячі книжки, за які отримує різні премії й в тому числі, наприклад, премії від BBC і я хотів би, щоб закарпатці, заходячи в книжковий магазин, згадували й підтримували саме закарпатських письменників. Мені здається, що у нас люди часто забувають, що дітям можна подарувати не лише якусь китайську іграшку або щось солодке чи гаджет. І це важливо не тільки для інтелектуального розвитку, а й це — класна підтримка наших видавництв, письменників і культури.

Олеся Смирнова, Varosh