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Преможців премії ім.Петра Скунця визначили в Ужгороді

16 Липня 2024 101

Цьогорічних переможців премії імені Петра Скунця в галузі літератури і краєзнавства визначили на засіданні конкурсної комісії в Ужгородській міській раді. Переможців визначали в категоріях “Художня література”, “”Краєзнавча література” та “Альбомне видання”.

Загалом на конкурс надійшло кілька видань: «Мовна ситуація на Закарпатті в 1991-2021 роках: регіональний вимір мовної політики» (Галина Шумицька), «Петро Скунць у колі сучасників» (Іванна Когутич-Гаврош), «Доживемо до зеленої травички» (Дмитро Кешеля) та фотоальбом «Ужгород: колись і нині».

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Зрештою, переможцями стали у номінації «Художня література» – Дмитро Кешеля із книгою «Доживемо до зеленої травички» Ужгород: «TIMPANI» 2023. – 448 с.;

У номінації «Краєзнавча література» – Іванна Когутич-Гаврош із книгою «Петро Скунць у колі сучасників». Ужгород: ТОВ «РІК-У». 2023. – 472 с.;

У номінації «Альбомне видання» – Сергій Денисенко за фотоальбом «Ужгород: колись і нині». Ужгород: ТОВ «РІК-У», 2024.

Рішення ще мають підтримати на сесії Ужгородської міської ради.

Міська премія імені Петра Скунця в галузі літератури і краєзнавства присуджується щорічно, починаючи із 2017 року. Переможців нагороджують грошовою премією у 30 000 гривень до Дня Ужгорода, який місо святкує у другу суботу та неділю вересня.

Зоряна Попович, Varosh

Фото: Ужгородська міськрада

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