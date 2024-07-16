Преможців премії ім.Петра Скунця визначили в Ужгороді

Цьогорічних переможців премії імені Петра Скунця в галузі літератури і краєзнавства визначили на засіданні конкурсної комісії в Ужгородській міській раді. Переможців визначали в категоріях “Художня література”, “”Краєзнавча література” та “Альбомне видання”.
Загалом на конкурс надійшло кілька видань: «Мовна ситуація на Закарпатті в 1991-2021 роках: регіональний вимір мовної політики» (Галина Шумицька), «Петро Скунць у колі сучасників» (Іванна Когутич-Гаврош), «Доживемо до зеленої травички» (Дмитро Кешеля) та фотоальбом «Ужгород: колись і нині».
Зрештою, переможцями стали у номінації «Художня література» – Дмитро Кешеля із книгою «Доживемо до зеленої травички» Ужгород: «TIMPANI» 2023. – 448 с.;
У номінації «Краєзнавча література» – Іванна Когутич-Гаврош із книгою «Петро Скунць у колі сучасників». Ужгород: ТОВ «РІК-У». 2023. – 472 с.;
У номінації «Альбомне видання» – Сергій Денисенко за фотоальбом «Ужгород: колись і нині». Ужгород: ТОВ «РІК-У», 2024.
Рішення ще мають підтримати на сесії Ужгородської міської ради.
Міська премія імені Петра Скунця в галузі літератури і краєзнавства присуджується щорічно, починаючи із 2017 року. Переможців нагороджують грошовою премією у 30 000 гривень до Дня Ужгорода, який місо святкує у другу суботу та неділю вересня.
Зоряна Попович, Varosh
Фото: Ужгородська міськрада
Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram.