Три криті льодові майданчики для занять хокеєм обладнають на Закарпатті

На Закарпатті почали роботу над зведенням трьох критих льодових майданчиків для проведення тренувань і змагань із хокею. Почали цю роботу у відповідь на теракт, яким російські бомбардувальники знищили арену «Альтаїр». За підтримки територіальних громад краю та Федерації хокею України, — написав голова Закарпатської ОВА Віктор Микита — у громадах, де облаштують такі майданчики, створять ДЮСШ із відділеннями для хокею. Про програму розвитку хокею на Закарпатті в ефірі Радіо НВ розповів Георгій Зубко, президент Федерації хокею України.

Президент Федерації хокею на Закарпатті Василь Ябрик розповів Varosh, що один майданчик буде в Ужгороді, два інші будуть розташовані. найімовірніше, у Хусті, Тячеві або Мукачеві. У виборі місця враховують залученість громади і її керівника, наявність бажання розвивати в регіоні хокей, і готова інфраструктура, на якій би розмістилося це обладнання.

— Запити на фінансування отримали сьогодні вже Канада і Чехія, які нададуть обладнання, необхідне для тренування на майданчиках, — сказав він. — Наступного тижня до Ужгорода приїжджають представники компанії, яка займається покрівлею і вирішуватимуть питання з термінами виконання робіт та тієї чи іншої моделі покрівлі. Якщо це буде воздухоопорна конструкція, тобто т.зв. “надувашки”, то встановлення її — питання 2 тижнів. Якщо це буде інший тип конструкції, то термін буде довший.

Зі слів Василя Ябрика, зведення критих льодових майданчиків дозволить молодим хокеїстам тренуватися на льоду належні мінімум 9 місяців, а не 3, як вони займалися досі.

— Сьогодні молоді хокеїсти для занять спортом переїхали в Словаччину, Польщу, Угорщину, — сказав Василь Ябрик. — Наразі в нас набрано близько 100 людей, 6-12 років, є відкрите відділення хокею в Ужгороді, на базі якого є 2 тренери, які займаються з дітьми. Із встановленням покрівлі діти зможуть займатися довше і бути конкурентноздатними зі словацькими, чеськими дітьми і здобудуть той рівень навичок, який дозволить їм виступати на різного роду змаганнях. В них буде повноцінний тренувальний процес, якого наразі немає.

Varosh

Фото: “Закарпатський хокей” у Фейсбуці

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