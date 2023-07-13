Три книги здобули ужгородську премію імені Петра Скунця

Призерами літературної премії імені Петра Скунця стали три книги. У номінації «Краєзнавча література» перемогли дві книги: Борис Жулканич, Людвіг Філіп, Людмила Сахарова «Ужгородський некрополь Калварія. Відкрита книга пам’яті» та Василь Коцан, Тетяна Сологуб-Коцан «…А я свою вишиванку д’серцю пригортаю …», а в номінації «Альбомне видання» – Людмила Корж-Радько. Альбом «Людмила Корж-Радько». Премію заснувала у 2017 році Ужгородська міська рада.

Начальниця управління у справах культури, молоді та спорту Алла Чернобук пояснила Varosh, що номінації існує три — “художня література”, “краєзнавство” та “альбомне видання”. Однак, оскільки на художню літературу цього року претендентів не було, комісія могла, згідно положення про премію, обрати дві книги-переможниці в будь-якій іншій номінації.

Премія присуджується персонально і тільки один раз. Алла Чернобук розповіла, що оскільки в номінації “Краєзнавча література” обидві книги мають кількох авторів, то вони подали повний пакет документів, і висувають претендента на отримання грошової премії. Цього року лауреатами премії стали Борис Жулканич, Василь Коцан та Людмила Корж-Радько, які отримають по 20 тисяч гривень у День міста, тобто у другу суботу та неділю вересня.

— Книговидавнича справа сьогодні дуже дорога, і для підтримки авторів доречно буде в наступному році підняти премію, — сказала вона. — В подальшому ми будемо розглядати ці моменти, я буду ініціювати це як депутат Ужгородської міської ради.

Переможців премії визначили на засіданні конкурсної комісії в Ужгородській міській раді. За це рішення ще мають проголосувати на сесії Ужгородської міської ради.

Varosh,

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