Тортури і спротив: у Києві відкрилась фотовиставка ужгородця Михайла Палінчака

У Малій Галереї Мистецького арсеналу до 25 лютого діятиме виставка документального та вуличного фотографа, ужгородця Михайла Палінчака «Висвітлення».

Назва виставки обрана невипадково: Михайло фотографує зі спалахом, ніби сповіщає про свою присутність. Фотографує там, де вже відбулося найстрашніше в цій війні: в зруйнованих авіабомбами будинках, катівнях, місцях розстрілу, масових поховань. А ще — на волонтерських складах, в переселенських квартирах, у літніх пейзажах. Спалах оголює процес фотографування: руки, які тримають зброю, готують їжу, обмальовують трофейну техніку, і саме спалах висвітлює та фіксує нестачу світла і зникомість подій.

Як розповів фотограф Varosh, 42 фотографії, представлені на виставці, поділені на два тематичні блоки: тортури, яким піддавали і піддають російські військові українців у містах та селах і тема спротиву українців у різних його проявах.

— На виставці представлені роботи за два роки, — розповів Михайло, — тому що там є і самий початок вторгнення, так і зовсім недавні фотографії, географія так само широка: від Донецька, до Ужгорода. Мені важливо було показати, над чим я зараз працюю, персональна виставка в мене була 2 роки тому, а в Україні — ще давніше, тому для мене вона важлива.

Основна зала на виставці — це зала фіксації воєнних злочинів. У ній фото з кімнати тортур у Херсоні, фотографії з Ізюму, масове поховання, яке було там знайдено, а також у всю стіну фотографія стіни з квартири, яка була зруйнована внаслідок падіння авіабомби.

Інша кімната, як розповів Михайло, про український супротив, і сюжетно, і емоційно повністю контрастує з попередньою кімнатою.

— Це фотографії волонтерів, внутрішньо переміщених осіб, це фотографії підлітків, які навчаються воєнної справи або тактичній медицині. Тобто це спротив у різних його проявах, — сказав фотограф.

Виставка працює з середи до неділі, з 12:00 до 19:00.

Фінансування цього проєкту надає Бюро з питань освіти та культури Державного департаменту США, партнером з реалізації є Міжнародний центр «Меридіан».

Varosh,

Фото зі сторінки Малої Галереї Мистецького арсеналу

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