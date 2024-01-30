Торік в Ужгороді відремонтували 6 ліфтів у багатоповерхівках. Скільки ще треба полагодити

Станом на зараз у багатоповерхових будинках Ужгорода через несправності не працюють 2 ліфти. Також впродовж тривалого часу не функціонують ще 5 ліфтів, які потребують реконструкції.

Про таке у відповіді на інформаційний запит Varosh повідомили у Департаменті міської інфраструктури Ужгородської міської ради.

Ліфти, що нині не працюють, у міській раді планують привести до ладу впродовж 2024-2027 років. Для ремонту несправних ліфтів, уточнили у Департаменті, необхідно орієнтовно понад 1 млн 300 тис. грн. На поточний рік кошти з міського бюджету ще не передбачені, йдеться у відповіді на запит.

Загалом в Ужгороді у багатоповерхових будинках налічується 464 ліфти.

Впродовж 2023 року полагодили 6 із них, які не працювали. На капітальний ремонт з бюджету міста було спрямовано 778 тис. грн.

За послуги з технічного обслуговування ліфтів мешканці багатоповерхівок сплачують за тарифом, який залежить від загальної площі квартири. Він становить від 1,20 грн до 4,25 грн за 1 квадратний метр площі помешкання.

Технічне обслуговування ліфтів здійснюють три підприємства: КП «Ужгородліфт», ТОВ «УжгородліфтСервіс» і ТОВ «Закарпатліфтмонтаж».

Varosh

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook та Instagram.