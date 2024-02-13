Торік майже 12 тисяч закарпаток пройшли безплатно мамографію. Де можна отримати послугу

З метою вчасного діагностування раку молочної залози всім жінкам після 40 років рекомендовано раз на рік проходити мамографію.

Як повідомили Varosh у відповідь на інформаційний запит у Департаменті охорони здоров’я Закарпатської ОВА, впродовж 2023 року за програмою медичних гарантій в області 11 821 жінка отримали послугу мамографії.

Мамографія сьогодні вважається одним із найбільш точних та ефективних досліджень, що допомагає виявити онкологічні новоутворення у молочних залозах на ранніх стадіях. У разі виявлення раку молочної залози на першій стадії шанси вилікуватись складають понад 95%.

Ця діагностична процедура є одним із шести безоплатних досліджень для раннього виявлення онкології, що оплачуються з державного бюджету в рамках Програми медичних гарантій.

Станом на кінець 2023 року мамографи функціонували у 9 закладах охорони здоров’я області.

Безоплатно за направленням сімейного лікаря можна зробити мамографію у наступних закладах охорони здоров’я, комунальних некомерційних підприємствах:

Берегівська лікарня ім. Берталона Ліннера

Виноградівська районна лікарня

Мукачівська міська лікарня Святого Мартина

Ужгородська міська поліклініка

Хустська центральна лікарня ім. Віцинського

Міжгірська районна лікарня

Тячівська консультативна поліклініка

Закарпатська обласна лікарня ім. А. Новака

Закарпатський протипухлинний центр.

Для того, щоби пройти мамографію безплатно, необхідно отримати направлення у сімейного лікаря на обстеження та звернутися до обраного закладу охорони здоров’я, пояснили в Департаменті охорони здоров’я області.

Varosh,

Фото: Роман Балук

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