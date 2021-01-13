Топ 5 подарунків, які підійдуть на будь-яку подію

Кожен з нас любить не тільки отримувати, але й вручати своїм близьким найцікавіші і корисні подарунки. Але далеко не завжди нам легко вгадати, що саме варто дарувати на ту чи іншу подію. Топ 5 презентів, які можна подарувати на абсолютно будь-яке свято і при цьому точно не прогадати.

Гаджети

Якщо ви хочете подарувати щось практичне, чим людина із задоволенням буде користуватися, то гаджети – це один з найкращих і оптимальних варіантів. Адже складно знайти людину, яка б не хотіла отримати в своє особисте користування новенький гаджет! А ось що це саме буде, вибирайте, відповідно до інтересів та захоплень людини. Це може бути смарт годинник, ноутбук, графічний планшет, квадрокоптер, окуляри віртуальної реальності, фотоапарат, блютуз колонка, бездротові навушники і багато іншого.

Подарункові карти

Один з найбільш універсальних варіантів – це подарунковий сертифікат. Придбати таку карту ви можете на https://onecard.gift/, причому на будь-який зручний для вас номінал, починаючи від 100 гривень. Ви вручаєте цю карту імениннику, а він уже сам надалі вирішить, в якому магазині і на що саме її витратити. Такий подарунок дуже зручний, адже ви зможете презентувати людині те, що їй точно сподобається і що в подальшому стане в нагоді.

Їстівні бокси

Ще один подарунок, який оцінить кожен – це їстівний набір. Досить популярний варіант такого знака уваги – це щось солодке, адже дуже багато людей ті ще ласуни! Це може бути бокс з іноземними солодощами, наприклад з Європи або Америки, або ж який-небудь оригінальний набір: меду, джемів, алкогольних цукерок, капкейків, марципану, східних смаколиків, авторського шоколаду і так далі. Ще один варіант – це дарувати снеки або оригінальні закуски, наприклад благородні сири, в’ялене м’ясо, морепродукти тощо.

Подушка під шию

Ще один презент з розряду практичних, який точно рано чи пізно стане в нагоді. Адже таку подушку можна брати з собою не тільки в тривалі подорожі, але і на роботу, під час поїздок на машині і просто користуватися нею вдома. Хорошим рішенням буде підібрати подушку з цікавим дизайном, наприклад у вигляді тварини або якого-небудь фрукта, тоді такий подарунок буде виглядати не тільки функціонально, але і вельми оригінально.

Термокружка

Один з подарунків, який можна подарувати кому завгодно: родичу, коханій людині, другу або колезі. Адже такий презент стане в нагоді кожному, хто вважає за краще в холодну пору року пити теплі напої, такі як чай, кава або какао. За бажання в таку чашку можна налити і глінтвейн, який відмінно зігріває і непогано розслабляє. Вибираючи таку кружку, зверніть увагу на аксесуари з цікавими принтами, наприклад з героями фільмів або коміксів. Ще один цікавий варіант – це термокружка з ім’ям свого власника, так презент буде виглядати ще більш індивідуальним.

Вибирайте будь-який з цих 5 варіантів і можете бути впевнені, тоді ви точно не прогадаєте з подарунком.

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