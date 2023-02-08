Театральне шоу “Вечір за кулісами” презентують актори Закарпатського муздрамтеатру

Заступник директора Закарпатського обласного музично-драматичного театру ім. братів Шерегіїв, актор Рудольф Дзуринець разом із командою запускає театральне шоу “Вечір за кулісами”. Воно незабаром буде доступне на YouTube-каналі, над яким зараз працюють, сказав Рудольф. Гостями першого випуску стали актори Степан Барабаш та Михайло Фіщенко.

— У теплій невимушеній, майже домашній атмосфері фоє театру ми запрошуємо 2-3 акторів і згадуємо різні цікаві і кумедні випадки, казуси, які трапилися з нами за час акторської роботи — за кулісами, або в житті акторів, — розповів актор. — Я буду модерувати розмову і запрошуватиму не тільки акторів, а взагалі працівників нашого театру. Потім будемо запрошувати наших глядачів, усіх, хто забажає поділитися своїм веселими історіями, пов’язаними з нашим театром.

За словами Рудольфа Дзуринця, за 16 років його роботи в театрі кумедні випадки траплялися і з ним самим, і з його колегами безліч разів.

— В ефірі є немало шоу з Притулою та іншими шоуменами, а ми вирішили зробити популярними наших , закарпатських акторів не лише для театралів, а взагалі для закарпатців, — пояснив він. — Перший випуск наразі монтується.

Триватиме шоу до півгодини, виходитиме, попередньо, раз на тиждень. Знімав шоу оператор та співорганізатор проєкту Крістіан Сайлер.

Окрім шоу, команда театру запустила нову рубрику у Фейсбуці — “Актори без масок”, де з кожним актором театру роблять невелике бліц-інтерв’ю.

Varosh

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