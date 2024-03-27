“Таємниці Ужгородського замку” розгадували школярі під час квесту у фортеці

Квест на знання історії Ужгородського замку для школярів провели у Закарпатському обласному краєзнавчому музеї ім. Т. Легоцького.

Як розповіла у коментарі Varosh в.о. завідувача відділу науково-освітньої роботи та промоції Крістіна Балла, до заходу долучилися 8 семикласників, які впродовж години вирішували завдання, рухаючись від локації до локації за спеціальними «старовинними картами».

«До нас звернулися із проханням підготувати квест для школярів. Ми виготовили спеціальні карти, стилізовані під старовину, позначили на них локації, які учасники квесту повинні були відшукати, і вже на локаціях виконували завдання на знання історії замку. Загалом було 7 завдань, їх школярі виконували, поділившись на дві команди, і змагаючись, хто впорається швидше», – розповіла Крістіна Балла.

Проведення квестів у замку практикували й раніше, однак саме для науково-освітнього відділу краєзнавчого музею такий досвід був першим. Пані Крістіна каже: в установі загалом приділяють багато уваги роботі з дітьми: замок регулярно з екскурсіями відвідують як місцеві школярі, так і діти з родин переселенців, дітки, що проживають у санаторії «Малятко», гості з сусідніх областей.

Практику проведення квестів у замку будуть продовжувати й надалі, розповіла Крістіна Балла. Для цього працівники музею розроблять кілька сценаріїв, розрахованих на різні вікові категорії дітей. Наразі готові проводити квести 1 раз на тиждень, розповіла працівниця музею.

«Зараз розпочався весняний туристичний сезон, вже ось-ось розквітнуть сакури, тому маємо нині багато відвідувачів. Лише за вчора мали одразу 9 екскурсій, – пояснила Крістіна Балла. – До квесту треба підготуватися, його проведення також займає певний час. Оптимальна кількість дітей, які долучатимуться до квесту – до 14 людей: по 7 у кожній групі».

Разом із тим, Крістіна Балла зазначила, що з 1 квітня у Закарпатському обласному краєзнавчому музеї дещо підвищуються ціни на відвідування та екскурсії. Так, вхід для дорослих вартуватиме 130 грн (для пенсіонерів та студентів із посвідченнями – 100 грн), для дітей – 60 грн. Квест у музеї вважають як тематичну екскурсію, її вартість становить 500 грн.

Записатися групою на квест можна за номером тел.: 0992952536.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Фото з Фейсбук-сторінки Закарпатського обласного краєзнавчого музею ім. Т. Легоцького

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