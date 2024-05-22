В Ужгороді за кошти міського бюджету організують табори відпочинку для дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки. Таке рішення прийняли на черговому засіданні виконкому міської ради. Оздоровитися протягом 14 днів зможуть 570 дітей, — повідомили в Ужгородській міській раді.

Табори із денним перебуванням в одну зміну працюватимуть із 10 до 27 червня включно на базі Ужгородських ліцеїв № 3 (90 дітей), № 7 (60 дітей), № 8 (120 дітей), № 12 (90 дітей), ліцею імені В.С. Ґренджі-Донського (90 дітей) та ліцею «Лідер» (120 дітей), — йдеться в повідомленні.

— Йдеться про це соціально вразливі категорії дітей, а також обдарованих дітей, — пояснили Varosh у міськраді. — Заяви від батьків на участь дітей приймають у школах.

Водночас нам сказали, що табори із денним перебуванням в одну зміну працюватимуть із 10 до 27 червня включно на базі ліцеїв № 3 (90 дітей), № 7 (60 дітей), № 8 (120 дітей), № 12 (90 дітей), ліцею імені В.С. Ґренджі-Донського (90 дітей) та ліцею «Лідер» (120 дітей).

Водночас в Ужгороді проводитимуть літні табори відпочинку ГО “Щасливі діти”, ПАДІЮН та інші організації, які займаються дозвіллям дітей. Наразі Varosh готує окрему публікацію на цю тему.

Зоряна Попович, Varosh,

Фото ілюстративне, ГО “Щасливі діти”

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