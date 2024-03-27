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Новини

“Світ Велетнів” з’явиться в Ужгороді

27 Березня 2024 155

12 квітня в Боздоському парку в Ужгороді відкриється тематичний парк казкових персонажів Світ Велетнів, що не має аналогів у світі.  Головними героями парку стануть добрі та злі велетні з легенди про Долину Туманів, що «оживуть» за допомогою аніматроніки. Понад 30 анімованих фігур велетнів  до 5 метрів заввишки будуть взаємодіяти та розмовляти з гостями голосами відомих українців. Прототипами головних героїв стали Володимир Горянський, Павло Зібров, Ольга Сумська, Віталій Борисюк, Михайло Заливако, LAUD, Анатолій Анатоліч та інші.

“Ми дуже хочемо, щоб цей проект допоміг нашим відвідувачам отримати позитивні емоції, правильний заряд енергії та незабутні враження. Це те, чого ми всі зараз потребуємо. «Світ Велетнів» буде цікавий як дітям, так і дорослим, адже кожен зможе не просто споглядати за композиціями та робити фото, а взаємодіяти з ними і навіть стати частиною легендарної історії”, – розповів організатор виставки, засновник компанії Universal Park Денис Погорєлко.

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“Світ велетнів” з’явиться в Ужгороді

Окрім анімованих фігур, для гостей передбачені інтерактивні розваги, шоу аніматорів, програма з акторами та спілкування з відвідувачами парку.

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Придбати квитки можна на офіційному сайті проекту «Світ велетнів», або на касі Боздоського парку. Подробиці – в Instagram та Facebook заходу.

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Вхід для військовослужбовців ЗСУ та людей з інвалідністю I-II категорії безплатний.

Частина коштів з продажу квитків підуть на допомогу ЗСУ.

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Адреса: Боздоський парк (Слов’янська набережна, 31)
Часи роботи: щодня з 10:00-22:00
Вартість квитка: дорослий-200 грн, дитячий-150 грн (від 3-14 років).

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Varosh

Фото надані організаторами виставки

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