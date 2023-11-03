Свічки у використаних гільзах від гранатомета відлили в Ужгороді для збору на дрон

Подарункові ароматичні стилізовані свічки у використаних гільзах від гранатомета можна придбати в Ужгороді, тим самим, долучившись до збору на ударний дрон для бійців 68-ого батальйону ТрО.

Свічки створила власниця Лабораторії світла Poetry Катерина Шевченко, гільзи для свічок збирали бійці батальйону.

«Коли до мене звернулися, чи не зможу я виготовити такі свічки, я, звісно ж, пристала на пропозицію. Я вбачаю в цих виробах набагато глибший зміст – це як символ продовження життя, це про те, що життя і світло завжди перемагають, попри все. Це про нашу силу, яка проростає крізь біль», – розповіла для Varosh Катерина Шевченко.

Загалом майстриня створила 30 свічок у використаних гільзах з гранатомету Mk.19. Виконала їх у двох кольорах – сірому й чорному, з двома видами гнотів – з дерев’яним та бавовняним. Для створення свічок використала соєвий віск, у кожну свічку вклала камінчик опалу – «як символ сліз радості і чистоти емоцій та відчуттів», каже Катерина Шевченко.

За її словами, свічки на соєвому воску можуть використовуватися як масажні, позаяк є натуральними та виконані з використанням ефірних масел і олій. Можна обрати з-поміж двох ароматів – є свічки з запахом кави та ароматичною композицією базилік-апельсин- м’ята-ромашка. Придбати свічку можна, написавши майстрині в Інстаграм.

Виручені з продажу свічок кошти спрямують на ремонт крила ударного дрону для “Закарпатських шарканів” з 68-го батальйону ТрО. Для цього необхідно зібрати 15 тисяч гривень.

Varosh,

Фото Катерини Шевченко та зі сторінки у Фейсбуці Владислава Товтина

Не пропускайте цікаве з життя Закарпаття! Читайте більше в наших соцмережах — Facebook, Instagram та Тelegram.