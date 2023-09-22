Сувенірний знак “Скарб Ужгородського замку” з’явився в Краєзнавчому музеї

У Краєзнавчому музеї ім.Т.Легоцького розробили новий вид брендової продукції “Скарб Ужгородського замку” — дві монети із зображенням князя Лаборця та Білої Діви, розташовані на дерев’яній підставці. Дизайн розробив скульптор Роман Мурник, який є також автором ряду мініскульптурок Ужгорода, — розповіла Varosh директорка музею Ольга Шумовська.

— Ідея створення цього знаку виникла під час обговорення мініскульптурки “Міфи Ужгородського замку”, — пояснила вона. — Оскільки планувалось встановлювати монети, то доречним було і сувенір монеток, пов’язаних з нашим замком зробити. Кожна фортеця нашого краю має свою легенду. Так і у нас є легенда пов’язана з князем Лаборцем та Білою Дівою. Саме їх зображено на монетках. У багатьох замках чеканились монети, зберігались скарби. Наша статуетка отримала назву “Скарб Ужгородського замку”, оскільки наш замок мав скарби заможних володарів — родину Другетів та графа Міклоша Берчені.

Першим “Скарб Ужгородського замку” отримав губернатор міста Трнава Йозеф Віскупіч (Jozef Viskupič).

— Ми історично пов’язані з Трнавою: саме там, у базиліці Мікулаша, поховані два володарі Ужгородського замку — Дьордь ІІІ Другет та його син Янош Х Другет, — пояснила Ольга Шумовська.

Монета, з її слів, є символічним знаком: її дарують на вдачу, з побажанням повернутися до гарного місця, підкидують, щоб зробити вибір. Даруватимуть “Скарб Ужгородського замку” людям, які є друзями замку, підтримують його, меценатам.

Varosh,

Фото надані Ольгою Шумовською

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