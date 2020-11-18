“Суспільне” проводить конкурс: ваша ідея може з’явитися на телебаченні

На UA: ЗАКАРПАТТЯ триває новий відбір регіональних проєктів “Створюй із Суспільним”. Це відкритий відбір творчих проєктів для трансляції на регіональних телеканалах UA: Суспільне мовлення, зокрема і для UA: ЗАКАРПАТТЯ. Заявки прийматимуть до 22 листопада. Виробництво проєктів здійснять 2021 року.

«Наше завдання – спонукати до розвитку інноваційного контенту в регіонах і створювати якісну конкуренцію в локальному медіасередовищі. Продюсери регіональних філій шукають талановитих людей, відбирають найкращі ідеї та супроводжують команди на кожному етапі виробництва. Цей конкурс – нагода розширити свою аудиторію, розвиватися й отримувати справедливу винагороду за роботу», – зазначила генеральна продюсерка регіонального мовлення Суспільного Марія Фрей.

Замовлення UA: Суспільне мовлення для творчого відбору охоплює телевізійні програми 6 напрямів.

Йдеться про:

замовчувану історію регіону радянських часів;

життя й побут віддалених міст регіону;

здоров’я в регіоні;

культурно-освітнє життя регіону під гаслом “Навчання впродовж життя”;

деіндустріалізацію регіону;

права, рівність та доступність у регіоні.

Ідеї для висвітлення історій успіху, локального спорту, екології та соціокультурних процесів у різних куточках країни можуть стати частиною зазначених тем.

Програма “Створюй із Суспільним” розрахована на проєкти загальною вартістю реалізації від 50 000 до 750 000 грн на один проєкт. Суспільний мовник залишає за собою право втілити вибрані проєкти у співпраці з донорськими організаціями. Бюджет проєкту не підтримує закупівлю обладнання й промокампанію.

Як подати ідею на конкурс – дивіться за цим лінком на сайті Суспільного.

Varosh