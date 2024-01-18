Сучасний спеціалізований реабілітаційний центр для військових запрацював у Мукачеві

У Мукачеві звели перший в Закарпатській області сучасний спеціалізований реабілітаційний центр для військових.

Будівництво тривало з травня 2023 року. Нині реабілітаційний центр приймає перших пацієнтів.

Як розповів капітан медичної служби, начальник центру реабілітації для військових Андрій Федосенко, фінансування ремонтно-будівельних робіт здійснили за фінансової підтримки міської ради.

Так, на будівництво центру у межах відповідної програми з бюджету міста було виділено понад 30 млн гривень. Також коштом міського бюджету придбали реабілітаційне обладнання, повідомляють у Мукачівській міській раді.

Для фізичної реабілітації бійців облаштовано три зали. Центр надаватиме комплексну допомогу захисникам з різними видами травм, ураженнями опорно-рухового апарату, нервової системи, комбінованими травмами та соматичними дисфункціями.

Також у центрі є кімнати ерготерапії, галотерапії, озонотерапії та басейн, оснащений обладнанням для підводного витягування хребта. Басейн також може і буде використовуватися для занять з акваеробіки, кінезіотерапії, гідрокінезіотерапії, розповів Андрій Федосенко.

У центрі працюватимуть лікар-реабілітолог та мультидисиплінарна команда фахівців, які виконуватимуть весь спектр відновлювального лікування.

Новий центр відповідає всім вимогам інклюзивності. Зараз тут вже проходять реабілітацію перші пацієнти. Після доукомплектування заклад запрацює на повну потужність і зможе приймати до 70 пацієнтів на добу. Також тут функціонуватиме стаціонар, орієнтовно на 15-20 ліжок.

Для доукомплектування центру з бюджету міста додатково виділять ще 5 млн гривень

Після війни у закладі зможуть проходити реабілітацію і цивільні.

Varosh

Фото: ICTV

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