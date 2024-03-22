Три дні триватимуть в Ужгороді майстер-класи, на яких можна буде опанувати стародавнє мистецтво вибійки. Виручені з майстерок кошти спрямують на закупівлю комплектуючих для дронів.

Майстер-класи, на яких охочих навчатимуть працювати у техніці вибійка, організовують Рух підтримки закарпатських військових у співпраці з Активною громадою Закарпаття. Проводитиме майстерки волонтерка, майстриня Валентина Васильєва.

За її словами, Рух підтримки закарпатських військових проводить такі заходи не вперше. Так, напередодні Різдва влаштовували майстерки з виготовлення Різдвяних звізд, які відтак використовувалися на Ході звіздарів. Незадовго до Вербної неділі – провели майстер-клас зі створення букетиків з котиків.

Нині ж вирішили познайомити ужгородців зі стародавнім мистецтвом вибійки – мистецькою технікою, за допомогою якої українці здавна прикрашали одяг та речі побуту. У техніці вибійки на майстер-класах створюватимуть ранери – великодні рушники, які можна буде або покласти у великодній кошик, або застелити ними святковий стіл.

«Вибійка – це мистецтво декоративного оформлення тканини шляхом друку. По суті, це така “прабабуся” принта, коли штампом робиться відтиск на тканинці, і таким чином можна отримати велике різноманіття візерунків та орнаментів. Для цього не обов’язково вміти малювати, тобто будь-яка людина без жодних навичок просто прийде на майстер-клас і зробить щось гарне для себе власними руками», – сказала Валентина Васильєва.

Майстриня розповіла, що у давні часи вибійка була дуже розповсюджена, навіть більше, ніж вишивка, адже для виготовлення вишиваної сорочки необхідно набагато більше часу. Відомо, що вибійка була поширена серед деревлян часів Київської Русі, але насправді історія цього мистецтва сягає ще давніших часів. Відомо, що вибійка була поширена в Месопотамії. А на давньогрецьких вазах, датованих 500 р. до н.е., були зображені жінки в одязі, прикрашеному в цій техніці.

Будучи поширеним спершу в Японії, Індії, Китаї, це мистецтво завдяки торговцям – через Україну проходили торговельні шляхи – потрапило, зокрема, і в Україну.

«На Чернігівщині знаходили клаптики тканини 11-го століття з вибійкою, на Житомирщині знаходили плитку для вибійки тих же часів. В Кролівці на Сумщині це мистецтво було дуже розповсюджено в 15-му столітті. Зазвичай при нанесенні на тканину використовувалися рослинні мотиви – листочки, квіточки, також візерунки звіряток, пташок, геометричні фігури. Вибійкою прикрашали одяг, подушки, завіси. На заході України вибійка стала поширюватися у 19 столітті, цю техніку полюбляли, зокрема, бойки», – розповіла Валентина Васильєва.

Наносилися візерунки олійними фарбами, для цього їх виварювали спеціальним методом, аби олія загусла, відтак до неї додавали натуральні барвники: для отримання, наприклад, червоного кольору використовували комашок черевцю, чорну барву забезпечувала сажа шпилькових дерев. Отримані фарби наносили на тканину за допомогою спеціального штампа, який вирізався з дерева, створюючи у такий спосіб бажаний візерунок. Аби фарба краще проникла в тканину, орнамент набивали молотком, через що техніка й отримала свою назву – вибійка.

«На початку 20-го століття з’явилися фабричні тканини з принтами, тому вибійка поступово стала зникати. Зараз залишилося дуже мало зразків старовинних штампів. Разом із тим, нині будь-яка людина може навчитися робити вибійку, зокрема, й на наших майстер-класах. Ми використовуємо вже сучасні фарби, вони не мають запаху і стійкі для прання. Відвідувачі зможуть обирати собі малюнки, які вподобають на штампах, за бажанням комбінувати фарби», – анонсувала майстриня.

Всього впродовж 23-26 березня заплановано провести 4 майстер-класи. Участь у заході – донат від 200 гривень. Всі кошти з майстер-класів передадуть на виготовлення дронів для військових.

Запис на майстер-класи здійснюється за посиланням: https://forms.gle/K4E2Bqo5R9DqiT9q6.

Тетяна Клим-Кашуба, Varosh

Титульне фото: The Village

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