Створено туристичний сайт Синевирської громади

Відтепер кожен турист, що планує відвідати Синевир, може завчасно собі скласти маршрут для прогулянок, дізнатись про те, що можна робити, куди піти та як цікаво провести кілька днів.

Всю цю інформацію буде представлено на сайті «Синевир Горяни», який буде офіційним сайтом Синевирської громади та покликаний стати путівником для візитерів та туристів, що їдуть на озеро Синевир, продемонструвати гостям різноманітні можливості з пізнання культури, історії та традицій горян Синевиру. То ж є можливість запланувати цікаву програму на кілька днів.

«Потрібно створити всі умови, щоб туристи, які приїжджають на Синевир, більше дізнавались про його жителів, їх культуру, традиції, історію та проводили тут кілька днів, а не годин. Це збільшить кількість ночей, які проведуть туристи в Синевирській громаді, що сприятиме створенню нових робочих місць та зростанню доходів місцевих жителів. Все це стане можливо, за рахунок нового туристичного сайту «Синевир Горяни та завдяки проекту».

Сайт створено в результаті реалізації проекту «Інтерпретаційна культурно-пізнавальна мандрівка Синевир.Горяни». Проєкт реалізується в межах партнерської програми «Культура. Туризм. Регіони» Українського культурного фонду, Державного агентства розвитку туризму.

На сьогодні він вже зібрав інформацію про визначні місця, за темами історія, промисли, духовність, традиції. Самостійний турист може собі планувати місця, які варто відвідати, що побачити ще окрім озера Синевир. І для цього тут є інтерактивна мапа» повідомила менеджер проекту Мар’яна Мисик.

Користувач має можливість прочитати інформацію та переглянути майстер-класи, дізнатись про народних умільців, які можуть не лише розповісти чи навчити, але й залучити візитерів до участі та здобутті нового досвіду. Адреса сайту

Даний сайт буде об’єднувати туристичну дестинацію Синевир, тур маршрути та тур продукти, історичні місця, факти, свідчення, фото та відео контент. До співпраці запрошені гірські провідники та гіди, екскурсоводи які представили свої тур маршрути, власники закладів розміщення та проживання, перевізники у співпраці з Національним природним парком Синевир, природня цінність якого на сьогодні є головним магнітом та причиною для візитів гостей.

Varosh